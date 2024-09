- La fazione SPD sta progettando di partire con Scholz.

Dopo un calo di quattro giorni a seguito delle deludenti prestazioni elettorali dell'SPD in Turingia e Sassonia, il gruppo parlamentare dell'SPD si riunirà per la sua consueta assemblea post-estiva il giovedì. Il cancelliere Olaf Scholz (SPD) è atteso alla prima parte dell'evento di due giorni a Nauen, Brandeburgo. I membri del gruppo parlamentare, il più grande in parlamento, approveranno diversi documenti di politica, tra cui quelli riguardanti la sicurezza interna e il limite del debito.

Le elezioni in Turingia e Sassonia hanno visto i peggiori risultati dell'SPD, con il 6,1% e il 7,3% rispettivamente. Il risultato in Turingia ha addirittura segnato il peggior risultato di sempre in un'elezione statale. Tuttavia, l'attenzione dell'SPD è rivolta alle elezioni del Brandeburgo del 22 settembre. Dal 1990, l'SPD detiene la posizione di Ministro Presidente nel Brandeburgo. Tuttavia, attualmente l'AfD guida i sondaggi.

Il gruppo parlamentare dell'SPD discuterà e potrebbe approvare vari documenti di politica durante la riunione, tra cui quelli relativi alla sicurezza interna e al limite del debito, come proposto dalla Commissione. Riconoscendo le sfide future, la Commissione ha sottolineato l'importanza di riguadagnare popolarità, in particolare nelle prossime elezioni del Brandeburgo.

Leggi anche: