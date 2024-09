La fazione repubblicana della Camera di Representanti è divisa sulla gestione della pubblicità IVF, con alcuni membri che esortano il presidente Johnson a avviare un voto prima delle prossime elezioni.

La pression intensa dei legislatori repubblicani all'interno della loro conferenza si è intensificata di recente, con coloro che si candidano in elezioni serrate che cercano di dimostrare il loro sostegno alla fecondazione in vitro (FIV). Questo sostegno è stato messo in discussione dai democratici dopo la sentenza della Corte suprema dell'Alabama di inizio anno, che ha dichiarato i embrioni congelati esseri umani e ha reso conto della loro distruzione come omicidio colposo.

La riluttanza di Johnson a presentare una legge sulla questione, come descritto dai legislatori coinvolti, è dovuta ai timori che i repubblicani potrebbero faticare a farla passare nella loro precaria maggioranza e alla preoccupazione di mettere a rischio i loro membri. C'è anche il riconoscimento dei tentativi di Johnson di soddisfare le esigenze dei suoi membri vulnerabili che sono a favore dei trattamenti per la fertilità, dei conservatori a favore del piccolo governo che si oppongono ai mandati e dei conservatori religiosi che si oppongono alla FIV.

Un parlamentare del GOP ha definito Johnson "attento" nel suo approccio alla situazione della legislazione sulla FIV.

"Stai trattando con alcune persone radicate in credenze più vecchie e distretti difficili", ha spiegato il parlamentare riguardo a Johnson e alla squadra di leadership della Camera dei Repubblicani.

Un altro parlamentare repubblicano ha affermato che Johnson ha rifiutato esplicitamente di sostenere la legislazione sulla FIV. "È stato più diretto con me", ha fatto notare il parlamentare.

"Più di un membro del GOP ha avuto discussioni con la leadership sulla FIV", ha continuato il parlamentare. "Più di un membro del GOP ha redatto bills sulla FIV. È particolarmente vantaggioso per coloro che si trovano in distretti viola o oscillanti, ma non hanno ancora agito in merito. Non sono sicuro del perché".

Un terzo parlamentare del GOP, che ha fatto pressioni su Johnson e la sua conferenza per assumere una posizione pubblica sulla FIV, ha segnalato un cambiamento graduale nell'atteggiamento della leadership del suo partito.

"La mia conferenza è riluttante a spingere attraverso bills di questo tipo, ma stanno iniziando a comprendere la necessità", ha commentato il parlamentare.

Con la Camera convocata per una breve sessione prima delle elezioni presidenziali, la priorità principale di Johnson è stata quella di mantenere il governo operativo oltre la scadenza del 30 settembre, incontrando ostacoli significativi.

Tuttavia, quando interrogato sulle sue conversazioni con i membri e sulla sua posizione riguardo alla presentazione di una legge sulla FIV prima delle elezioni, Johnson ha dichiarato a CNN: "Penso che siamo stati coerenti. Il nostro partito sostiene la FIV in ogni aspetto. Se si presenta un'opportunità legislativa, sono sicuro che la coglieremmo. La esaminerò. Sono stato occupato con varie questioni, ma la esaminerò".

Sei mesi fa, Johnson aveva affermato di non vedere alcun ruolo del Congresso nella legislazione sulla FIV.

Da quando la sentenza Roe v. Wade è stata ribaltata più di due anni fa, i repubblicani si sono trovati sulla difensiva riguardo al loro messaggio sulla salute riproduttiva. Molti hanno cercato di creare una narrazione a favore della FIV dopo la sentenza della Corte suprema dell'Alabama per riconnettersi con le donne moderate.

L'ex presidente Trump si è definito "leader sulla FIV, che è la fecondazione", durante il dibattito presidenziale di questa settimana e ha presentato una politica che copre le spese del trattamento.

La chairwoman della Conferenza repubblicana della Camera, Elise Stefanik, ha dichiarato a CNN dopo il dibattito: "Il presidente Trump è stato chiaro, io sono stata chiara. Sosteniamo la FIV. Siamo a favore dei bambini, delle famiglie".

Tuttavia, despite this support, i repubblicani non sono ancora riusciti a convertire la loro posizione in una risposta legislativa. I senatori repubblicani hanno respinto un bill in giugno che mirava a garantire l'accesso nazionale alla FIV, sostenendo che la legislazione era superflua, e il leader della maggioranza al Senato Chuck Schumer ha pianificato di reintroducerlo per un voto prima delle elezioni per mantenere la pressione sui repubblicani del Senato.

although House Republicans claim universal support for IVF within their conference, some were less enthusiastic about voting on legislation supporting the treatments before the election.

"I'm not interested in this topic", GOP Rep. Thomas Massie of Kentucky informed CNN.

GOP Rep. Chip Roy of Texas advocated for focusing narrowly on government financing, inflation, and the US-Mexico border, adding, "And then let's get the hell out of here."

GOP Rep. Brad Wenstrup of Ohio, a doctor, commented that while the treatments were lawful, "I don't prefer it in my family. In my family, we had a son and then adopted a daughter."

The current stage of the GOP's pro-IVF initiative

GOP Rep. Mariannette Miller-Meeks of Iowa became the latest Republican to propose a pro-IVF bill last week.

Miller-Meeks explained that the legislation, which would offer a fully refundable tax credit up to $30,000 for IVF expenses, stemmed from ongoing conversations with other Republican women over the summer.

"We've had back-and-forth discussions", Miller-Meeks shared with CNN. "We spoke about legislation. And so finally, for me, it was, 'I'm tired of hearing criticism from the other side of the aisle on something we support, and the majority of Americans support, so we're going to introduce legislation.'"

A flurry of additional bills and resolutions have been introduced, many in response to the Alabama Supreme Court ruling, covering a range of effectiveness and policy goals.

In January, Rep. Susan Wild from Pennsylvania took the lead on a bill aiming to secure an individual's right to undergo IVF treatments. Wild had been trying to find a Republican co-sponsor for the bill in 2023, but didn't manage until after the Alabama ruling, as confirmed by a source familiar with the process. Now, there are four GOP co-sponsors, with 202 in total, but none joined Wild in her July attempt to bypass GOP leadership and force a floor vote.

Majority of the initiatives in the House, including from Reps. Lori Chavez-DeRemer of Oregon and Nancy Mace of South Carolina, are mostly symbolic, non-binding resolutions expressing support for IVF. GOP Rep. Zach Nunn of Iowa joined forces with Wild to introduce a bipartisan bill defending fertility treatment access.

Nunn, che ha discusso il suo progetto di legge con la leadership della Camera dei Repubblicani, ha detto a CNN: "Sono veramente appassionato a questo. Questa è la strada da seguire. Indipendentemente dal partito, la copertura per l'IVF o l'inizio di una famiglia dovrebbe essere un'opzione per ogni americano".

Reagendo ad altri sforzi a sostegno dell'IVF in Camera, Wild ha dichiarato: "Invito tutti i miei colleghi, democratici o repubblicani, che sostengono l'IVF a dimostrarlo co-sponsorizzando il mio progetto di legge e firmando la petizione di scarico per costringere un voto in aula".

Molti legislatori repubblicani hanno concordato sul fatto che votare su pro-IVF bills, soprattutto prima delle elezioni, potrebbe essere vantaggioso per il partito.

Il rappresentante repubblicano Ronny Jackson del Texas ha detto: "Credo che sarebbe molto vantaggioso per il partito assumere una posizione netta".

Il rappresentante repubblicano Cory Mills della Florida ha concordato, aggiungendo: "Penso che sia un voto significativo. Mostra la nostra posizione".

Tuttavia, alcuni, come quelli che sostengono l'IVF, non vedono la necessità che i repubblicani spingano per un voto su di esso e argomentano che costringere un voto prima delle elezioni sarebbe solo una mossa politica.

Il rappresentante repubblicano Byron Donalds della Florida ha detto: "Sono ancora confuso sul perché ci venga chiesto se i repubblicani sostengono l'IVF".

La rappresentante repubblicana Marjorie Taylor Greene, sostenitrice dell'IVF, ha espresso dubbi sul fatto che i repubblicani votino su qualsiasi tipo di legislazione sull'IVF prima delle elezioni a causa dei loro attuali problemi di finanziamento del governo: "Non riusciamo a gestire nulla al momento".

La decisione di Johnson di astenersi dal spingere la legislazione sull'IVF è influenzata dalla delicata situazione politica all'interno della conferenza repubblicana, mentre cercano di mantenere la loro maggioranza mentre si adattano alle diverse fazioni all'interno del loro partito. L'iniziativa attuale del GOP sull'IVF, che include proposte per crediti fiscali e sostegno legislativo, ha acquisito slancio con l'introduzione di pro-

