Istituzione dell'organismo amministrativo in Turingia - La fazione di sinistra si assicura una piccola amministrazione, prevalentemente di minoranza rossa.

Dopo le elezioni statali della Turingia, Ulrike Grosse-Röthig, capo del Partito di Sinistra, ha suggerito la possibilità di un governo di minoranza che coinvolga l'alleanza rosso-rosso-verde (BSW, Sinistra e SPD) come opzione. Ha dichiarato in una conferenza stampa a Erfurt: "La CDU non può semplicemente starsene a guardare la situazione per i prossimi tre mesi. È necessario agire prontamente e responsabilmente".

Ha sottolineato che l'alleanza rosso-rosso-verde ha ottenuto il 36% dei voti in Turingia. Se la CDU vuole evitare di essere al potere e optare per essere tollerata, potrebbe ritrovarsi a tollerare l'alleanza rosso-rosso-verde alla fine.

Le elezioni statali della Turingia hanno visto un panorama politico complesso: l'AfD si è affermata come il partito più forte, con la CDU al secondo posto. In precedenza, una coalizione tra la CDU, BSW e SPD avrebbe ottenuto solo la metà dei seggi parlamentari, mancando di un voto per la maggioranza. Tale coalizione avrebbe probabilmente bisogno del Partito di Sinistra, sia come alleato tollerato che come partner effettivo, per garantire la maggioranza. Tuttavia, una coalizione CDU-Partito di Sinistra non è un'opzione a causa della risoluzione di incompatibilità del Partito di Sinistra con la CDU.

