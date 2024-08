- La fazione di sinistra del Brandeburgo percepisce potenziali vantaggi dovuti alla partenza dei capi di partito.

Il picco della Sinistra di Brandeburgo vede nella partenza dichiarata dei co-presidenti federali Janine Wissler e Martin Schirdewan un'opportunità, anche alla luce delle elezioni statali di settembre. "Con la loro azione, hanno preparato il terreno per un nuovo inizio che il partito può ora affrontare insieme", ha dichiarato il leader regionale Sebastian Walter all'Agenzia tedesca di stampa.

I co-presidenti federali della Sinistra hanno annunciato la loro partenza di domenica. Non si candideranno per la rielezione al congresso del partito ad Halle in ottobre. Il partito è in declino da tempo, con l'uscita dell'Alleanza per il Progresso e la Giustizia Sociale (APB) che ha peggiorato le cose. Nuovi parlamenti statali saranno eletti in Sassonia e Turingia il 1° settembre e nel Brandeburgo il 22 settembre.

I leader della Sinistra statale puntano all'unità

Rimane incerto se la Sinistra supererà la soglia del cinque percento in Brandeburgo e Sassonia, mantenendo così la sua presenza nei parlamenti statali. In Turingia c'è preoccupazione per la perdita della guida esecutiva. Nel Brandeburgo, il partito era recentemente al cinque percento nei sondaggi.

I co-presidenti statali Katharina Slanina e Sebastian Walter hanno invitato all'unità. "Dopo i processi decisionali dell'anno scorso, i presidenti del partito stanno ora avviando un aggiornamento del personale con la loro decisione", hanno spiegato Slanina e Walter.

"Vediamo la loro mossa attuale con il massimo rispetto. La consideriamo un'opportunità per ristabilire la leadership del partito attraverso un ampio contributo dei membri e Leave behind the divided Left. Per questo, 'il nostro impegno comune' è fondamentale".

La Sinistra cerca di ridefinirsi

La sezione del Brandeburgo della Sinistra mira a mantenere il suo seggio nel parlamento statale e ottenere il miglior risultato possibile il 22 settembre, hanno dichiarato entrambi i leader dello stato. L'elezione cade proprio nel mezzo di una ridefinizione, durante la quale la Sinistra si presenterà inequivocabilmente come "la bussola morale di una società in cui il profitto domina".

Il sindaco di Frankfurt (Oder), René Wilke, ha annunciato le sue dimissioni dal partito dopo 24 anni a giugno, a causa di divergenze con l'orientamento politico federale.

