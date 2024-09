La fazione AfD della Turingia propone Muhsal come potenziale presidente del Landtag

Il gruppo dominante nel recente parlamento di stato della Turingia, l'AfD, ha scelto un candidato per il ruolo di presidente del parlamento durante la prossima riunione inaugurale della prossima settimana. Come rivelato mercoledì ad Erfurt, l'AfD proporrà la deputata Wiebke Muhsal per questo ruolo. Muhsal, originaria della Renania Settentrionale-Vestfalia, ha superato il candidato principale della CDU, Mario Voigt, nel suo distretto durante le elezioni statali, ottenendo un mandato diretto. In quanto partito più influente dell'AfD della Turingia, riconosciuto come gruppo di estrema destra dal locale Ufficio per la Protezione della Costituzione, hanno il diritto di proporre la presidenza secondo le regole parlamentari.

Tuttavia, altri gruppi parlamentari respingono un rappresentante dell'AfD per la posizione presidenziale. La reazione dell'AfD in caso il suo candidato fallisca è ancora da vedere. La riunione inaugurale dovrebbe essere presieduta dal membro più anziano dell'AfD, Jürgen Treutler, secondo le regole parlamentari. Per ottenere la posizione, un candidato ha bisogno di una maggioranza nel primo e nel secondo turno di votazione, il che significa più voti 'sì' che 'no'. Se questo non viene raggiunto, altri gruppi possono proporre candidati per i turni successivi, richiedendo nuovamente una semplice maggioranza.

In caso di pareggio, si terrà un'elezione di ballottaggio tra i primi due candidati. Il candidato con il maggior numero di voti uscirà vincitore. Sono state espresse preoccupazioni riguardo alla possibilità che il membro più anziano respinga le proposte di altri partiti e potenziali procedimenti legali davanti alla Corte Costituzionale. Mercoledì, l'SPD è stato l'ultimo a costituire una frazione nel recentemente eletto parlamento di stato della Turingia. I sei membri hanno votato all'unanimità per il deputato Lutz Liebscher come loro nuovo capo frazione, succedendo a Matthias Hey che continuerà a far parte della frazione ma ha optato per non ricandidarsi.

Martedì si è verificata la rielezione del presidente di stato dell'AfD, Björn Höcke, seguita dalla rielezione del presidente di stato della CDU, Mario Voigt, il giorno successivo. Giovedì il BSW ha eletto Katja Wolf come loro capo frazione, e venerdì la Sinistra ha eletto Christian Schaft come loro capo frazione. A causa dei rapporti di maggioranza, la formazione del governo nella Turingia rimane difficile. L'AfD, con Björn Höcke come leader, è il partito più forte, ma nessun altro partito è disposto a formare una coalizione con loro.

La CDU è la seconda forza più forte, seguita dal BSW e dalla Sinistra. L'SPD ha anche ottenuto un posto nel parlamento di stato, ma i Verdi e l'FDP no. Il leader della CDU, Voigt, sta puntando al potere sotto la sua guida. Al momento, una coalizione di CDU, BSW e SPD sembra essere la scena

