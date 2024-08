Prossima votazione per il parlamento regionale orientale - La fase finale delle gare politiche in Turingia e Sassonia si svolge

Prossime elezioni in Turingia e Sassonia: Questo prossimo domenica si terranno le votazioni in questi due stati che potrebbero segnare un significativo cambiamento. Secondo due sondaggi, Alternativa per la Germania (AfD) è prevista come forza dominante in Turingia, portando a un complesso processo di formazione del governo. In Sassonia, l'Unione Cristiano-Democratica (CDU) ha buone possibilità di ottenere un'altra vittoria, e la loro coalizione con SPD e Verdi potrebbe durare.

Durante la settimana precedente alle elezioni, i partiti hanno intensificato i loro sforzi per ottenere il sostegno. Anche i politici chiave dei partiti federali stanno facendo apparizioni alle riunioni finali in entrambi gli stati. Il Cancelliere Olaf Scholz (SPD) era atteso per unirsi alla candidata SPD Petra Köpping all'evento di chiusura delle elezioni dei Socialdemocratici in Sassonia a Chemnitz. Prima di recarsi a Chemnitz, Scholz aveva fatto una visita all'Ufficio delle Miniere della Sassonia a Freiberg per imparare circa un progetto di estrazione del litio nelle Montagne Metallifere. Il Vicecancelliere Robert Habeck (Verdi) era anche in tournée elettorale in Sassonia.

Un momento caotico si è verificato a un raduno organizzato da Sahra Wagenknecht, fondatrice di BSW, giovedì. È stata brevemente interrotta dopo essere stata cosparsa di una sostanza rossa. Wagenknecht ha subito lievi ferite ma ha presto ripreso il suo discorso dopo una breve pausa.

Secondo i sondaggi, l'AfD guida in Turingia con il 29%, seguita dalla CDU al 23% e dall'Alleanza di Sahra Wagenknecht (BSW) al 18%. La Sinistra, che attualmente governa lo stato attraverso Bodo Ramelow come Presidente del Ministero, ha il 13% di supporto secondo i dati dei sondaggi. L'SPD potrebbe ottenere il 6% dei voti. I Verdi potrebbero non entrare nel parlamento dello stato con il 4% di supporto. I risultati del sondaggio di venerdì dell'istituto di ricerca Forsa per conto di RTL e ntv sono stati simili.

La CDU mantiene un chiaro vantaggio in Sassonia, con il 33% di supporto, secondo la Forschungsgruppe Wahlen. La Sinistra non entrerebbe nel parlamento dello stato con il 4%, mentre Verdi e SPD entrambi raccolgono il 6% di supporto. La BSW è al 12% nel sondaggio.

"Una coalizione tra CDU, BSW e SPD avrebbe attualmente una maggioranza stretta in Turingia, mentre altre possibili coalizioni non lo sarebbero", ha detto la ZDF.although theoretically possible, coalitions of AfD and CDU, AfD and BSW, and CDU, BSW, and Left could have a majority, these options have been deemed unfeasible by either the CDU or BSW. An alliance between the CDU and the BSW, backed by Russia-friendly Sahra Wagenknecht, could potentially stir internal strife within the CDU. Meanwhile, 29% of voters in Thuringia remain undecided about their choice.

"Un'altra coalizione CDU in Sassonia, insieme ai Verdi e all'SPD, o una coalizione CDU e BSW, avrebbe una maggioranza altrettanto stretta", hanno dichiarato gli istituti di sondaggio. Una coalizione tra la CDU e l'AfD è possibile, ma anche questa opzione è stata esclusa dalla CDU. In Sassonia, il 24% degli elettori rimane indeciso sulla loro scelta. I risultati del sondaggio Forsa di venerdì in Sassonia sono stati coerenti con il Politbarometer del 23 agosto.

I sondaggi hanno inerenti incertezze, comprese le fedeltà partitiche in calo e le decisioni elettorali sempre più a breve termine, rendendo difficile per gli istituti di ricerca pesare correttamente i dati raccolti. In linea di principio, i sondaggi riflettono solo l'atmosfera dell'opinione prevalente durante il momento del sondaggio e non servono come previsioni elettorali.

Il CEO di Forsa: prevedere i risultati delle elezioni in Sassonia e Turingia è difficile

Secondo l'istituto di ricerca Manfred Güllner, prevedere i risultati delle elezioni in Sassonia e Turingia è un compito particolarmente complesso. Entrambi i ministri in carica - Ramelow e Kretschmer - godono di grande popolarità, ma i sostenitori degli altri partiti non votano per loro. "Questa situazione, questa matrice decisionale, è sconosciuta anche negli stati federali più vecchi", ha detto Güllner giovedì durante una discussione del panel dell'Agenzia teutonica di stampa a Berlino.

Lo scienziato politico Hans Vorländer di Dresda prevede che la CDU in Sassonia potrebbe trarre beneficio dalla questione migratoria. Mentre il presidente nazionale della CDU Friedrich Merz si presenta come leader, Kretschmer ha costantemente impostato l'argomento da solo. "La CDU, se non mi sbaglio, guadagnerà un po' di terreno", ha detto Vorländer. "Se supereranno l'AfD, però, resta da vedere".

