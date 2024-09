La fascinazione di Barcellona per il cinema è attualmente in pieno svolgimento!

Per Hansi Flick, iniziare il suo mandato con il FC Barcelona è stato un trionfo senza precedenti. Il nuovo allenatore sta conquistando i tifosi, che non ne hanno mai abbastanza dell'ex allenatore della nazionale, e la stampa ne parla entusiasta.

Nelle sacre sale dello storico Stadio Olimpico di Montjuic, Hansi Flick non poteva fare a meno di provare un senso di orgoglio mentre la sua squadra, affettuosamente soprannominata "Flicki-Flacka" dai tifosi, smontava il loro avversario. L'ex allenatore della nazionale era riuscito a conquistare i cuori dei tifosi del FC Barcelona - "Il metodo Flick sta rinvigorendo il campionato," esultava "Marca" il giorno dopo la vittoria mozzafiato per 7-0 contro il Real Valladolid.

Pochi avevano immaginato che il 59enne avrebbe avuto successo in Spagna dopo il fiasco con la nazionale tedesca. Ma dopo quattro vittorie consecutive, i media non riuscivano a nascondere la loro ammirazione. Anche Flick si è trovato a dover temperare il loro entusiasmo: "Mi fa molto piacere essere acclamato come il miglior acquisto," ha ammesso, "ma le cose possono cambiare."

"Questo livello di prestazione era proprio ciò di cui Olmo aveva bisogno"

Il modo in cui una "giovane e ambiziosa squadra del Barcellona" - come l'ha definita "AS" - ha smontato i loro avversari sconcertati è stato uno spettacolo da vedere. "Si poteva quasi sentire l'aria elettrizzata dopo questa vittoria," ha riconosciuto l'allenatore, "i tifosi hanno assistito a qualcosa di straordinario." Non erano solo i tifosi, però: "Se questa fosse stata l'apertura della stagione del Real Madrid, avrebbero già incoronato i campioni," ha proclamato la pubblicazione settimanale della squadra di casa "Mundo Deportivo", "avrebbero già posato la coppa al Santiago Bernabeu."

Un entusiasta editorialista ha elencato le ragioni della "nuova promessa del Barcellona" tra i più alti elogi: entusiasmo aumentato, fisico aumentato, giocatori aumentati. Giocatori come Raphinha, che ha segnato tre volte, un'impresa che Flick ha attribuito al "suo potenziale che già c'era." Giocatori come Robert Lewandowski, che ha segnato quattro gol. Giocatori come Dani Olmo, che ha fatto un immediato impatto con un gol, una prestazione che Flick ha commentato con nonchalance: "La sua eccezionale prestazione era del tutto prevedibile. Lo conosco bene."

Certo, l'allenatore sa che le vere sfide sono ancora вперед. Ad esempio, alla fine di ottobre: prima la partita di Champions League contro il suo vecchio club Bayern Monaco, la squadra che una volta ha guidato a sei titoli di fila, e quattro giorni dopo, l'El Clásico contro il Real Madrid. Lamine Yamal ha solo 17 anni, Pau Cubarsi è ancora minorenne, Marc Casado compirà 20 anni quest'anno, Alejandro Balde ha solo un anno in più. La rotazione è prevista.

Ma per ora, Flick sta godendo del viaggio.

