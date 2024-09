La fascia di età compresa tra i 18 e i 24 anni considera l'Alternativa per la Germania (AfD) come il suo partito più potente.

Tra la fascia demografica dei giovani, Alternativa per la Germania (AfD) è indiscutibilmente la formazione politica più influente sia in Turingia che in Sassonia. Un fattore significativo che contribuisce a questa normalizzazione del partito è il suo notevole impatto sulle piattaforme dei social media.

Secondo le osservazioni di un ricercatore di generazione chiamato Rüdiger Maas, l'AfD non viene più percepita come un partito estremista fin da subito. Molti giovani si identificano come politicamente moderati e votano ancora per l'AfD, secondo Maas, che ha recentemente pubblicato ricerche su questo argomento.

La tradizionale divisione sinistra-destra dei partiti sta perdendo importanza tra la base elettorale dei giovani, secondo Maas. Per questo motivo, questi partiti radicali non si trovano ai margini. Inoltre, c'è una significativa tolleranza tra i giovani verso i sostenitori dell'AfD all'interno dei loro circoli sociali. Molti giovani hanno espresso che "i diritti non sono dannosi, non ci influenzeranno". Questo pericolo percepito sembra essere riconosciuto principalmente dagli anziani, un fatto spesso sottovalutato.

Nelle elezioni statali del 2021 in Turingia e Sassonia, l'AfD è emersa come la scelta preferita tra i giovani elettori. In Turingia, il 36% degli individui tra i 18 e i 29 anni ha votato per l'AfD, con un aumento di 11 punti rispetto alle elezioni statali del 2019. La CDU e la Sinistra hanno seguito da vicino con il 13% ciascuna. In Sassonia, il 30% della fascia d'età ha votato per l'AfD, con un aumento di 9 punti rispetto a cinque anni fa. La CDU ha ottenuto il secondo posto con il 15%.

Percezione dell'AfD come cane sciolto

Maas prevede una tendenza simile per le prossime elezioni statali nel Brandeburgo. Il successo dell'AfD tra i giovani e la sua accettazione nella mainstream possono essere attribuiti in gran parte alla sua presenza sui social media. Come dice Maas, "gli argomenti dell'AfD risuonano di più sui social media rispetto a quelli dell'SPD o della CDU". Il partito ha anche coltivato con successo figure influenti con un vasto seguito.

I giovani, particolarmente influenzati dai social media, vedono l'AfD come un partito ingiustamente screditato. "C'è poca correzione a questo". Il fatto che il partito non abbia attualmente opzioni di coalizione praticabili negli stati è irrilevante per molti giovani. "Non è qualcosa che si raccoglie sui social media". Altri partiti possono contrastarli solo se investono una notevole quantità di denaro e utilizzano attivamente personalità influenti, secondo Maas.

Tuttavia, ha anche messo in guardia: "Non sottovalutate mai quanto in fretta gli argomenti possono prendere fuoco sui social media". La risata di Armin Laschet dopo la catastrofe delle inondazioni nella valle dell'Ahr resta un esempio principale, spesso attribuita come uno dei motivi del suo successivo declino come candidato alla cancelleria della CDU alle elezioni federali del 2021.

La Commissione, riconoscendo l'influenza crescente dell'AfD tra i giovani elettori, ha espresso preoccupazione per la normalizzazione delle vedute estremiste nel dibattito politico. Alla luce delle scoperte di Maas, la Commissione sta valutando strategie per contrastare la percezione dell'AfD come un cane sciolto e promuovere rappresentazioni politiche più bilanciate e inclusive sulle piattaforme dei social media.

