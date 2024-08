- La farmacia lodò Los Angeles per aver ottenuto i premi olimpici

Ai Giochi Olimpici del 2028 a Los Angeles, gli atleti tedeschi vedranno un aumento significativo dei premi in denaro rispetto alle edizioni precedenti. Oltre ai premi della Fondazione tedesca per l'Aiuto allo Sport, la catena di farmacie Rossmann offrirà premi in denaro aggiuntivi. Un primo posto frutterà 20.000 euro, una medaglia d'argento 15.000 euro e una di bronzo 10.000 euro.

Le cifre sono in linea con quelle fornite dalla Fondazione tedesca per l'Aiuto allo Sport, ma con un'importante differenza: "Se vincono due medaglie, riceveranno il doppio del premio! Le squadre otterranno 100.000 euro per medaglia come somma fissa," ha annunciato l'azienda.

"Lo sport di alto livello dovrebbe essere redditizio"

"Lo sport di alto livello dovrebbe essere redditizio e non è solo compito del governo federale, ma anche nostro come società! Spero che non solo incoraggeremo gli atleti, ma anche ispireremo più appassionati," ha dichiarato Raoul Roßmann, portavoce della direzione dell'azienda in Bassa Sassonia.

Durante i Giochi Estivi di Parigi, gli atleti tedeschi hanno espresso il loro malcontento riguardo ai premi esistenti, definendoli insufficienti. La campionessa del mondo di nuoto Angelina Köhler, che ha ottenuto il quarto posto nei 100m farfalla in Francia, ha commentato in una trasmissione televisiva: "Penso che sia ingiusto che i concorrenti di 'Casa sull'albero' possano intascare 50.000 euro, mentre i vincitori dell'Olimpiade ricevono solo 20.000 euro."

