La farina d'avena è etichettata come "deficiente" tre volte nel testo.

L'avena viene generalmente considerata un'opzione consapevole per la salute e a basso costo, ma giudicare male un prodotto può portare a risultati indesiderati, come dimostrato da un test di Öko-Test.

L'avena offre numerosi benefici, come il senso di sazietà, la riduzione dei livelli di zucchero e colesterolo nel sangue e la promozione della salute intestinale. È anche ricca di vitamine del gruppo B, fornisce energia duratura e viene spesso utilizzata come ingrediente in vari cereali per la colazione.

L'avena è disponibile in due forme: fiocchi grandi o fini. Indipendentemente dalle indicazioni sull'imballaggio, entrambi i tipi utilizzano cereali integrali e possono produrre prodotti integrali. Si differenziano principalmente per il metodo di lavorazione.

Per uno studio recente, Öko-Test ha acquistato 35 prodotti a base di avena fine da diverse fonti, tra cui 21 con certificazione biologica, con prezzi compresi tra 0,79 e 5,98 euro per 500 grammi. La ricerca ha rivelato che circa due terzi dei prodotti hanno ricevuto un giudizio "molto buono". Quasi tutti i fiocchi d'avena biologici testati hanno ottenuto il punteggio massimo.

Nessuna presenza di olio minerale

Lo studio ha rilevato che "Reformhaus Haferwunder Feine Haferflocke" di Reformkontor e "Globus Haferflocken Zart" avevano i livelli più elevati di micotossine, ricevendo un giudizio "scarso". Analogamente, "Schapfenmuhle Haferflocken Zart" ha ricevuto un voto insufficiente a causa della presenza di quattro residui di pesticidi, tra cui il glifosato.

Tuttavia, Öko-Test ha elogiato l'assenza di residui di olio minerale in tutti i prodotti.

"Bio Bio Haferflocken Extra Zart" di Netto ha ricevuto un giudizio "molto buono" a soli 0,85 euro per 500 grammi, insieme a "Crownfield Bio Haferflocken Zart" di Lidl e "dm Bio Haferflocken Feinblatt, Naturland" allo stesso prezzo. "Bio Primo Haferflocken Kleinblatt, Bioland" (0,95 euro) di Müller Drogeriemarkt ha ricevuto anche il punteggio massimo, sebbene a un prezzo leggermente più alto.

I risultati di Öko-Test hanno dimostrato che la concentrazione sulla salute e sulla sicurezza è essenziale, poiché alcuni prodotti a base di avena contenevano alti livelli di micotossine e residui di pesticidi. È importante notare che nessuno dei prodotti testati conteneva residui di olio minerale.

