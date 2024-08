La farfalla trasformata è un simbolo dell'evoluzione

Meravigliosi farfalle, che sfoggiano straordinarie abilità di mimetizzazione, sono uno spettacolo per gli occhi. Un'esemplare eccezionale, adornata con delicate sfumature e una criniera simile a quella di un leone, è un esempio dei prodigi dell'evoluzione. Gli scienziati hanno fatto questa scoperta grazie al confronto con i parenti meno appariscenti - il gene disco riveste un'importanza significativa.

Un armonioso mix di rosa e un dorso giallo, che ricorda le banane, crea un'atmosfera da favola per alcune farfalle. Il cugino meno noto in questo turbine di fragole alla crema è un esempio affascinante di sviluppo delle specie, come riportato nella rivista "Proceedings B" della Royal Society britannica.

Proprio come la farfalla Dryocampa rubicunda appare affascinante con i suoi delicati colori e la criniera selvaggia simile a quella di un leone: si può scorgere solo al buio. La somiglianza con il cugino più elusivo, il gruppo di falene occhio di falco Anisota, diventa evidente durante il giorno.

Disco nel genoma

Il cosiddetto gene disco è il fattore dietro tutto ciò, secondo la ricerca guidata da Yan Sondhi, un scientist statunitense della Florida International University e del Florida Museum of Natural History. Governa il ciclo giorno-notte negli insetti e il suo impatto è diverso tra le farfalle.

Probabilmente, le modifiche al gene disco hanno portato alle attuali farfalle Dryocampa che si sono adattate al volo notturno, divergendo in due specie da una originale. Nelle farfalle Anisota, le femmine sono attive al tramonto e nella prima serata, mentre i maschi preferiscono il giorno, secondo i ricercatori.

Recentemente separate

Le specie originali si sono separate relativamente di recente in termini evoluzionistici: "solo" circa 3,8 milioni di anni fa. Oggi, le specie risultanti sono tra le più piccole falene occhio di falco del Nord America.

Le nuove specie si formano spesso a causa dell'isolamento geografico, come quando una catena montuosa fa da barriera. Le popolazioni isolate si sviluppano indipendentemente e alla fine perdono la capacità di incrociarsi, producendo discendenza.

Tuttavia, gli antenati di Dryocampa e Anisota abitavano la stessa regione. Come avviene la speciazione in tali circostanze?

Una questione di geni

Inizialmente, Sondhi sospettava che le variazioni nella visione del colore fossero alla base della divisione tra creature diurne e notturne. Tuttavia, non era così - invece, sono emerse differenze nei cosiddetti geni dell'orologio che controllano il ciclo giorno-notte degli organismi.

Le alterazioni nella quantità di proteine prodotte da questi geni portano le cellule ad attivarsi o a diventare dormienti, influenzando vari aspetti del corpo, tra cui il metabolismo, la crescita cellulare, la pressione sanguigna e la temperatura corporea, secondo i ricercatori.

Secondo Sondhi e il suo team, le farfalle notturne dai colori dolci hanno dedicato più energia alle loro capacità olfattive, mentre i loro omologhi diurni hanno investito di più nei geni legati alla vista.

