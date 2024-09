La fantastica fase iniziale di Barcellona sta diventando sempre più surreale.

Hansi Flick's FC Barcelona domina Valladolid con un 7-0. L'influenza del tecnico tedesco e' evidente, portando gioia alla squadra catalana. Una stella brasiliana e un recente acquisto della Bundesliga brillano nella vittoria casalinga del Barcellona.

Hansi Flick ha ottenuto una vittoria schiacciante nel suo debutto in Liga spagnola con il FC Barcelona, portando la squadra a quattro vittorie nel campionato. La vittoria per 7-0 (3-0) contro il Real Valladolid al Camp Nou ha visto contributi da alcuni giocatori chiave. Robert Lewandowski, ex capocannoniere della Bundesliga, e Dani Olmo, ex giocatore del Leipzig, hanno each segnato un gol, mentre Raphinha, il brasiliano di 27 anni, ha rubato la scena con tre reti impressionanti.

Lewandowski e Raphinha hanno messo il Barcellona in una posizione di comando con una doppietta veloce al 20' e al 24'. Jules Koundé (45+2) ha aggiunto al vantaggio poco prima della fine del primo tempo, e Raphinha ha segnato di nuovo al 64' e al 72' per portarlo a 4-0. Olmo ha poi segnato al 82', seguito da Ferran Torres due minuti dopo. La vittoria avrebbe potuto essere ancora più ampia.

"Penso che i tifosi abbiano assistito a qualcosa di speciale stasera. La squadra e' carica grazie al loro sostegno e e' sempre pronta a segnare", ha detto Flick dopo la partita. "I giocatori non hanno allentato l'intensita'. E' una fonte di orgoglio per i tifosi".

Flick ha anche elogiato Dani Olmo, che ha messo in scena un'altra prestazione solida. "Mi aspettavo questo impatto. Lo conosco bene. E' fantastico. Il suo lavoro in mezzo campo e' incredibile. Fornisce l'equilibrio perfetto".

Tuttavia, e' Flick stesso che e' stato acclamato come il miglior acquisto dell'estate dai tifosi. "Sono orgoglioso che mi amino, ma c'e' ancora molta strada da fare. E' solo la quarta giornata di campionato", ha detto Flick.

