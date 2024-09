La fanbase è allarmata dall'inquietante lettera di suicidio di Gottschalk

Cose che Thomas Gottschalk sta suggerendo su Instagram? Sta annunciando un nuovo libro intitolato "Senza Filtri" e un tour del libro, suggerendo qualche tipo di addio, mentre menziona anche Stefan Raab. Quindi, qual è il collegamento tra i due?

La leggenda della TV tedesca Thomas Gottschalk ha lasciato i suoi follower in subbuglio con un post su Instagram su un presunto addio finale, insieme alla promozione del suo libro in uscita. Il 74enne intrattenitore e magnate dei media ha dichiarato: "Stefan Raab è tornato - io mi ritiro!", nel suo post. Secondo lui, il libro non è solo una riflessione sull'era attuale, ma anche una critica vocale. Il titolo intrigante: "Senza Filtri". Ha pianificato un tour del libro in Germania a ottobre. E indovinate un po' chi sta tornando sul piccolo schermo? Nessun altro che Stefan Raab!

Gottschalk si espande sul tema del suo libro: "Non mi lamento, sono solo curioso. Continuerò a fare domande, più forte che mai! Spero che le mie domande risuonino con voi. Quelli che vogliono approfondire i miei pensieri devono acquistare il libro. Per quelli che preferiscono la mia lettura dal vivo e la discussione, unitevi ai miei reading. Raab ha già subito un colpo. Magari anch'io mi beccherò delle critiche per le mie opinioni! Ma le sostengo."

Tra i numerosi complimenti e richieste di autografi, c'è un pizzico di ansia per il possibile ritiro di Gottschalk dal mondo della TV. Un commento dice: "Sei un pezzo di storia della TV tedesca.", mentre un fan aggiunge: "Cosa? Ti ritiri? Ti preghiamo, non dal piccolo schermo!"

Inoltre di firmare il suo nuovo libro alla Fiera del Libro di Francoforte il 19 ottobre, Gottschalk prevede di fare tappa in altre destinazioni del suo tour del libro, tra cui Amburgo, Berlino, Monaco, Vienna e Colonia. Gottschalk, una colonna portante dell'intrattenimento tedesco, ha già scritto due libri - "Herbstblond" nel 2015 e "Herbstbunt" nel 2019.

