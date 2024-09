La famosa figura del GCC nutre affetto per le potenziali nubili.

Finalmente è confermato: Anne Menden è fuori dal mercato e il suo nuovo boyfriend non è uno sconosciuto per gli appassionati di reality TV.

Anne Menden, famosa per il suo ruolo in "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (GZSZ), ha zittito i pettegolezzi sulla sua relazione con una serie di post su Instagram che mostrano il suo nuovo boyfriend. Gli appassionati di reality TV riconosceranno di sicuro il volto familiare: Gustav Masurek, che ha partecipato a diversi show.

Le foto dei piccioncini, compreso un video divertente della loro vacanza in spiaggia, aggiungono romanticismo alla storia. Ma è il video spontaneo di Menden che salta tra le braccia del suo partner che suggella la relazione: la didascalia recita "Il mio rifugio e la mia gioia".

Gustav Masurek ha acquisito popolarità grazie alle sue partecipazioni a dating show come "Die Bachelorette" e "Bachelor in Paradise". Anne Munden ha interpretato il ruolo di Emily Höfer nella serie RTL GZSZ per due decenni.

Auguri e congratulazioni a go go

Accanto ai commenti entusiasti dei fan, Menden riceve anche gli auguri dei suoi colleghi di GZSZ. Sembra che il cast fosse al corrente della notizia da tempo. Ad esempio, Nina Ensmann (nel ruolo di Jessica Reichelt) ha scherzato, "Finalmente posso smettere di spoilerare involontariamente".

Felix von Jascheroff, fratello sullo schermo di Munden, ha commentato con entusiasmo, "Finalmente posso smettere di tenere la bocca chiusa... Era ora".

I fan sono entusiasti: "Che sorpresa meravigliosa. remaining one of the most lovable 'Bachelorette' contestants. Sending all my love and happiness your way", "GZSZ star meets trash TV – who'd have thought it? But isn't it cute?", and "Wow... Never would have guessed. All the best to you both" are examples of the well-wishes.

La durata della loro relazione rimane un mistero. Tuttavia, è improbabile che sia stata di anni, poiché Masurek ha mantenuto una relazione con la collega star del reality Karina Wagner fino a maggio 2022 e ha partecipato alla versione svizzera di "Bachelorette" nel 2023.

Il valore di intrattenimento della relazione tra Anne Munden e Gustav Masurek è destinato ad aumentare, considerando la loro popolarità combinata in soap opera e reality show. I colleghi di Anne Munden, come Nina Ensmann e Felix von Jasperoff, sono entusiasti della notizia e la condividono sui social media.

