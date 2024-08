La regione di Blautopf sta subendo una ristrutturazione - La famosa attrazione del Baden-Württemberg rimane chiusa per un periodo prolungato

Il Blautopf vicino a Ulm rimarrà indisponibile per circa quattro anni a causa dei lavori di ristrutturazione e modernizzazione. L'area intorno alla vivace sorgente carsica di Blaubeuren sta subendo un restyling. Il progetto dovrebbe essere completato entro dicembre 2028.

Secondo quanto riferito dal comune di Blaubeuren, circa 500.000 persone visitano il Blautopf ogni anno. Questa sorgente si trova ai margini del centro storico. Il sito è diventato fatiscente e richiede una ristrutturazione completa per migliorare il suo appeal e l'accessibilità. Il consiglio comunale ha approvato il piano di riqualificazione nel 2016 per questa famosa attrazione turistica. I lavori inizieranno alla fine di agosto.

Sono previsti la costruzione di un nuovo ponte per auto, la ricostruzione del percorso circolare e l'installazione di toilette. Anche la diga storica dell'alimentazione idrica dell'Alb verrà ristrutturata, con il ponte pedonale che subirà una ricostruzione. Sono state raccolte le idee dei cittadini e gli uffici di Ulmer hanno ottenuto l'appalto di progettazione.

Il sindaco di Blaubeuren, Jörg Seibold (indipendente), ha dichiarato che la ristrutturazione non prevede un completo restyling, ma piuttosto un miglioramento graduale. Sono state prese in considerazione le preoccupazioni dei residenti e le esigenze di conservazione della natura durante il processo di pianificazione.

Il comune ha annunciato che i costi totali stimati per la ristrutturazione dell'area del Blautopf si aggirano intorno alla metà della decina di milioni di euro. La città coprirà almeno il 40% delle spese. I fondi per la ristrutturazione sono garantiti anche grazie ai contributi dei governi federale e statale, con un contributo di 2,4 milioni di euro già approvato. Inoltre, sono stati assegnati altri 2,2 milioni di euro attraverso un programma di infrastrutture turistiche statali. È possibile che vengano stanziati ulteriori fondi.

Il progetto di ristrutturazione è suddiviso in dodici fasi costruttive. "Dobbiamo considerare i periodi di riproduzione, garantire il passaggio dei veicoli di emergenza e assicurarci che l'accesso per i residenti sia sempre libero durante il progetto", ha spiegato il capo progetto Manuela Irlwek. La città spera che altre attrazioni attirino i turisti durante questo periodo e sta valutando la possibilità di costruire una piattaforma di osservazione dove i visitatori potranno ammirare il Blautopf a partire da settembre, nonostante i lavori in corso.

Il comune afferma che il colore blu distintivo del Blautopf è dovuto alla luce in entrata. "Tutti i colori, tranne il blu, vengono assorbiti quando entrano nell'acqua profonda, mentre solo il blu viene riflesso e appare visibile a noi". La luce viene anche rifratta milioni di volte dalle piccole particelle di calcite nell'acqua, conferendole un aspetto blu brillante.

L'acqua origina dalle precipitazioni sulla Swabian Alb e si raccoglie in un vasto sistema di caverne. In base alle condizioni meteorologiche, la sorgente può rilasciare fino a 2.300 litri al secondo. La temperatura dell'acqua rimane intorno ai nove gradi Celsius tutto l'anno. Tuttavia, il nuoto non è

