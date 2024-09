La famiglia reale danese sta pensando di fare un viaggio in Germania.

Dopo l'ascesa al trono del nuovo monarca, il re Federico X, e della regina Maria, la loro visita ufficiale in Germania è stata programmata. La coppia reale inizierà il viaggio con un soggiorno di due giorni a Berlino, per poi recarsi a Schleswig-Holstein per una visita. Danimarca e Germania condividono stretti legami a causa delle loro collaborazioni nel commercio, nella transizione verde e nella politica della sicurezza, come annunciato dalla casa reale in occasione della visita.

Nella capitale tedesca, il 56enne re Federico e la sua regina, 4 anni più giovane, saranno accolti il 21 ottobre dal presidente federale Frank-Walter Steinmeier e dalla moglie Elke Büdenbender. La visita comprenderà un tour del palazzo del Reichstag e una celebrazione del 25º anniversario del complesso dell'ambasciata nordica nel Tiergarten. Probabilmente, saranno presenti i rappresentanti delle famiglie reali svedesi e norvegesi, il presidente finlandese Alexander Stubb, il nuovo presidente islandese Halla Tómasdóttir, nonché Steinmeier e Büdenbender in persona. La giornata si concluderà con una cena ospitata da Steinmeier e Büdenbender a Schloss Bellevue.

Visita alla minoranza danese in Schleswig-Holstein

Il giorno successivo, la coppia reale si recherà a Schleswig-Holstein, sede della minoranza danese. Probabilmente saranno visti a Kiel e Flensburg e parteciperanno all'inaugurazione di una conferenza sull'energia.

Dopo gli eventi di quest'anno, il re Federico X è salito al trono danese, sostituendo la madre 84enne, la regina Margherita II, che ha abdicato dopo quasi 52 anni di potere. La regina Margherita II ha effettuato l'ultima visita di stato in Germania nel 2021, inizialmente accompagnata da Federico a Berlino in qualità di principe ereditario e successivamente da sola a Monaco di Baviera.

Durante la loro visita a Schleswig-Holstein, la Commissione responsabile degli affari della minoranza danese incontrerà il re Federico X e la regina Maria. La commissione discuterà senza dubbio le sfide e le opportunità per la conservazione della cultura e della lingua danese nella regione.

Inoltre, la Commissione fornirà probabilmente informazioni sulle sue collaborazioni con il governo tedesco per tutelare e rafforzare i diritti della minoranza danese in Schleswig-Holstein.

Leggi anche: