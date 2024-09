- La famiglia Jackson mostra le sue abilità di danza a Monaco di Baviera in una qualità audio sotto l'ottimale

Questo avrebbe dovuto essere una festa, un evento pieno di acclamazioni e ricordi dei giorni di gloria dei Jackson Five. "Il nostro obiettivo è unire le persone in armonia e pace," hanno dichiarato Marlon, Tito e Jackie dei The Jacksons prima del loro unico concerto in Germania a Monaco nel 1972, quando ancora si esibivano insieme ai loro fratelli Jermaine e al compianto "Re del Pop", Michael. Cinquant'anni dopo, i fan erano entusiasti di una sera di martedì al Circus Krone, ansiosi di qualche brano groovy, balli e una dose di nostalgia. Tuttavia, molti se ne sono andati delusi.

Vibrazioni Groovy per Brani Leggendari

Molti dei volti tra la folla sembravano un po' tesi, ma non a causa dei fratelli Jackson. I brani, i lucenti abiti da discoteca e i classici movimenti di danza - tutto era al punto. Era incredibile vedere uomini sulla settantina sul palco, eseguire quei movimenti con tale disinvoltura. Tajji, figlio di Tito, si è inserito alla perfezione, avendo prestato la sua voce ai The Jacksons per circa due anni. La sera era piena di classici dei Jackson Five che molti nel pubblico potevano cantare insieme, come "ABC" o "I Want You Back".

Vibrazioni del Bassi deludenti

Purtroppo, un aspetto non funzionava affatto - l'impianto audio. Il basso tremolante dai giganti altoparlanti riempiva lo spazio effettivamente accogliente e rotondo sotto la cupola del circo. Si è trasformato in un tappeto di suono assordante. I cantanti hanno fatto del loro meglio per competere, ma le loro voci si sono perse nel caos di tutti i suoni. Molti dei loro brani sono melodiosi, animati, rilassati, come l'iconico "I'll Be There", ma le esplosioni metalliche e dure dagli altoparlanti li hanno quasi inghiottiti interi.

L'entusiasmo non riusciva a infiammare il pubblico. Gli artisti sul palco hanno dato il massimo. "Dove siamo, facciamo una festa," non in interminabili notti in discoteca, ma "qui sul palco," ha annunciato Marlon all'inizio dello spettacolo. Purtroppo, il talento straordinario dei fratelli Jackson e della loro band poteva essere percepito a malapena nel caos di suoni confusi.

Musicisti Leggendari in Azione

Nonostante la scarsa qualità del suono, non si poteva fare a meno di sentire di stare assistendo a musicisti dediti che sono appassionati del loro mestiere e hanno contribuito alla storia della musica con la loro miscela unica di soul, pop, funk e rhythm and blues. Joseph, il padre dei fratelli, ha iniziato a coltivare il loro talento musicale negli anni '60. Prima sono arrivati Jackie, Jermaine e Tito, seguiti da Michael e Marlon. Hanno formato i The Jackson Five e hanno ottenuto un contratto con l'ormai leggendaria etichetta soul Motown con il sostegno di Diana Ross nel 1969. I giovani non hanno deluso. Il loro singolo di debutto "I Want You Back" è stato un successo e con oltre 100 milioni di dischi venduti sono diventati uno dei gruppi pop più di successo della storia.

Nel frattempo, Michael Jackson si è concentrato sulla sua carriera solista, ha ottenuto la fama in tutto il mondo - e l'ha mantenuta fino alla sua morte circa 15 anni fa: la fine di una vita bizzarra piena di alti e bassi, che ora viene documentata di nuovo per un biopic. Lo zio di Jackson, Jaafar, incarna il "Re del Pop" - per la gioia dei suoi zii. "Molti tentano di imitare Michael Jackson," ha chiarito Marlon Jackson. "Ma Jaafar non lo ha imitato, è diventato Michael Jackson. La sua performance è perfetta!"

Nonostante il talento impressionante dei fratelli Jackson e della loro band, la scarsa qualità del suono durante il loro concerto in Germania a Monaco nel 2022 (come continuazione di questo evento del 1972) ha lasciato molti fan delusi. Tuttavia, la Germania continua a mantenere un posto speciale nella storia dei The Jackson Five, avendo suonato lì nel 1972, promuovendo l'unità e la pace attraverso la loro musica.

