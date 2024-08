- "La famiglia è una nicchia" è stata presentata al Festival del Cinema tedesco

Il 20º anniversario del Festival del Cinema Tedesco di Ludwigshafen inizia con la proiezione di "La famiglia non è" il prossimo mercoledì. Tra gli ospiti attesi ci sono il regista Nana Neul, la protagonista Meret Becker e il Presidente del Ministero del Palatinato del Reno Alexander Schweitzer (SPD).

Il festival prosegue fino all'8 settembre, fungendo da think tank creativo e punto di networking per l'industria. In questo anno speciale, verranno proiettati un totale di 64 film. Ludwigshafen è nota come il secondo festival del cinema più visitato in Germania dopo Berlino, attirando circa 108.000 appassionati di cinema all'Isola del Parco vicino al confine del Baden-Württemberg lo scorso anno.

Il cinema all'aperto e le tende del cinema con oltre mille posti ospitano il festival. Durante i 19 giorni dell'evento, verranno celebrati vari ospiti. I premi per la recitazione saranno assegnati a Liv Lisa Fries ("Babylon Berlin"), Christoph Maria Herbst ("Contra") e Joachim Król ("Il prezzo della libertà"). Undici film sono in lizza per il Premio per l'Arte Cinematografica e il premio del pubblico "Rheingold".

