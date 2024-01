La famiglia di Melissa Hoskins rende omaggio al suo "spirito libero" dopo la morte della ciclista olimpica in "tragiche circostanze".

L'emittente nazionale australiana ABC e altri media locali hanno riferito che il marito della Hoskins, Rohan Dennis, due volte campione del mondo a cronometro e vincitore di una tappa del Tour de France, è stato arrestato e accusato di averne causato la morte per guida pericolosa.

"Le parole non possono esprimere il nostro dolore, la nostra tristezza e le tragiche circostanze della scomparsa di Melissa", si legge nella dichiarazione dei genitori e della sorella rilasciata martedì da Australia Cycling, la federazione nazionale dello sport.

"Non solo abbiamo perso una figlia e una sorella, ma i suoi figli hanno perso la loro mamma, uno spirito libero, una donatrice con un grande cuore, pazienza e voglia di vivere.

"Era la roccia della loro e della nostra vita e dobbiamo onorare la sua memoria in modo che possano crescere sapendo chi era, cosa rappresentava e cosa ha dato a tutti quelli che ha toccato".

Dopo i tributi di tutto il mondo del ciclismo, la famiglia di Hoskins ha aggiunto che "l'effusione di tristezza e di sostegno ci ha sopraffatto".

"Nella sua breve vita Melissa ha avuto così tanti punti di contatto positivi nel mondo e in tutto il mondo".

Hoskins è stata una ciclista su pista di successo, diventando campionessa del mondo e stabilendo un record mondiale nel 2015 come parte del quartetto australiano dell'inseguimento a squadre femminile.

Ha partecipato ai Giochi Olimpici del 2012 e del 2016 nello stesso evento, mancando la medaglia per soli 0,181 secondi ai Giochi di Londra del 2012, prima di ritirarsi nel maggio 2017.

Funerale a Perth

La polizia del Sud Australia ha lanciato un appello a chiunque abbia informazioni sulla morte di Hoskins a contattarla.

Una precedente dichiarazione della polizia di domenica diceva che una donna di 32 anni era morta dopo essere stata investita da un'auto guidata da un uomo "conosciuto dalla donna" ad Adelaide, in Australia.

La donna ha riportato gravi ferite ed è morta in ospedale, ha aggiunto la polizia.

Non è stato fatto il nome dell'uomo di 33 anni che è stato arrestato, accusato di aver causato la morte per guida pericolosa e a cui è stata concessa la libertà su cauzione prima della comparsa in tribunale il 13 marzo.

Un portavoce della polizia ha dichiarato a Reuters che la politica della polizia è di non confermare i nomi delle persone accusate coinvolte in un incidente.

La famiglia di Hoskins ha dichiarato che il funerale si terrà nella sua città natale, Perth, e che una cerimonia commemorativa avrà luogo ad Adelaide dopo il Tour Down Under, una gara ciclistica che si svolge in Australia.

Hanno chiesto privacy per elaborare il loro dolore e hanno aggiunto che non faranno ulteriori commenti.

Fonte: edition.cnn.com