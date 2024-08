La famiglia di Isaac Hayes sta facendo causa a Trump.

Donald Trump ha utilizzato il brano "Hold On (I'm Coming)" di Isaac Hayes per promuovere se stesso negli eventi della campagna. La famiglia del cantante scomparso è lontana dal essere contenta e ora sta intentando una causa contro l'ex presidente degli Stati Uniti per 134 casi di violazione del copyright.

La squadra della campagna di Trump ha apparentemente utilizzato diverse volte il brano del musicista soul Isaac Hayes per promuovere l'ex presidente degli Stati Uniti. La famiglia del cantante defunto vuole intentare una causa contro Trump e la sua squadra per un totale di 134 casi di violazione del copyright, come annunciato sui social media. Secondo le informazioni, il brano "Hold On (I'm Coming)", co-scritto da Hayes, è stato utilizzato illegalmente negli eventi della campagna tra il 2022 e il 2024.

In una lettera pubblicata l'11 agosto, si afferma che i diritti del brano appartengono alla famiglia e all'azienda Isaac Hayes Enterprises. Sono stati informati che Trump o gli ufficiali della campagna responsabili avevano consentito la riproduzione pubblica del brano senza l'autorizzazione appropriata dai detentori dei diritti, nonostante le ripetute richieste di non farlo.

Richiesti $3 milioni

Ora richiedono che Trump e la sua squadra smettano di utilizzare il brano entro il 16 agosto, rimuovano tutti i video contenenti il brano dal web, dichiarino pubblicamente di non aver ottenuto i diritti per l'utilizzo e paghino almeno $3 milioni. Tale importo è una tariffa ridotta e in una causa legale l'importo potrebbe aumentare di dieci volte. Si menziona che potrebbero essere dovuti $150,000 per ogni caso d'uso. Se Trump e la sua squadra non si conformeranno, intraprenderanno tutte le azioni legali necessarie.

Casi simili con artisti insoddisfatti - tra cui Neil Young e i Rolling Stones - si sono verificati in passato. Di recente, anche la squadra dei social media di Celine Dion ha segnalato l'utilizzo non autorizzato del suo successo "My Heart Will Go On" su Instagram, dichiarando che non era "in alcun modo autorizzato" e che la cantante non appoggia questo tipo di utilizzo.

Le elezioni presidenziali degli Stati Uniti del 2024 non si sono ancora tenute, ma l'utilizzo da parte della squadra della campagna di Trump di "Hold On (I'm Coming)" di Isaac Hayes ha scatenato problemi legali. La famiglia del cantante defunto richiede almeno $3 milioni da Trump e la sua squadra, poiché ritengono che il brano sia stato utilizzato senza l'autorizzazione necessaria negli eventi della campagna che precedono il 2024.

