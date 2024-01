La famiglia di cinque persone che fa il giro del mondo con un piccolo aereo

Ma è la realtà per i Porter, canadesi, che sono attualmente a metà strada di una circumnavigazione del mondo di 14 mesi.

Ian Porter, pilota privato da circa quarant'anni, sua moglie Michelle, le figlie Samantha, 21 anni, e Sydney, 18 anni, che sono anche piloti qualificati, e il figlio Christopher, 15 anni, sono partiti da Vancouver il 15 giugno 2022 e da allora "viaggiano praticamente ogni giorno".

La famiglia, che sta adottando un approccio "basso e lento" al viaggio, ha già visitato circa 20 Paesi, tra cui Stati Uniti, Brasile, Bolivia, Paraguay, Argentina, Panama, Costa Rica e Honduras, e ha volato per oltre 25.000 miglia nautiche.

Giro del mondo

Secondo Ian, pilotare un aereo monomotore in giro per il mondo è un sogno "che probabilmente è in fondo alla mente di tutti i piloti", ma ha iniziato a considerare la prospettiva più seriamente qualche anno fa, dopo aver partecipato ad alcuni viaggi di raccolta fondi a lunga distanza.

Un paio di anni fa, l'immobiliarista, che ha sempre desiderato trascorrere più tempo in viaggio con la sua famiglia, ha intravisto una "finestra di opportunità" con Samantha che intendeva prendersi un anno di pausa dall'università e Sydney che doveva diplomarsi.

Nel frattempo, Christopher aveva appena sperimentato una "prova generale" di scolarizzazione a distanza durante la pandemia, quindi sapeva che questa era un'opzione praticabile, mentre la moglie Michelle era stata casalinga a tempo pieno per diversi anni.

Convinto che si trattava di una scelta obbligata, Ian si è subito impegnato a convincere il resto della famiglia a fare il grande passo,

Una volta che tutti erano d'accordo con l'idea, gli rimase il difficile compito di trovare un aereo monomotore adatto alla spedizione.

Ian spiega che voleva volare secondo le regole del volo a vista, una serie di norme in base alle quali un pilota utilizza un aereo in condizioni meteorologiche sufficientemente chiare per vedere dove sta andando e non ha bisogno di presentare e richiedere l'approvazione dei piani di volo.

Questo ha influito sulla scelta dell'aereo, poiché la maggior parte degli aerei utilizzati per il giro del mondo sono più grandi e richiedono rotte pianificate in anticipo e approvate dai controllori del traffico aereo.

"Trovare un aereo che potesse trasportare cinque persone, l'attrezzatura di sopravvivenza e una quantità ragionevole di bagagli non era necessariamente la cosa più facile", ammette.

Alla fine si è imbattuto in un Gippsaero GA8 AirVan, un aereo moderno prodotto in Australia, disponibile per la vendita a poca distanza dalla loro casa di Vancouver.

"Credo che fosse un segno", dice. "Ecco l'aereo: o ci si mette all'opera o si sta zitti".

Un aereo perfetto

I Porter hanno poi acquistato l'aereo, che hanno soprannominato Moose, per 500.000 dollari e "il resto è storia".

Ian descrive il suo aereo multiuso monomotore, che può trasportare fino a otto persone ed è in grado di navigare a 220 chilometri all'ora (125 nodi) per un massimo di cinque ore, come un "veicolo multiuso sportivo per il cielo".

"Si può caricare di tutto", dice. "L'unica cosa che non fa è andare molto veloce. Quindi si adatta bene al nostro modus operandi di 'basso e lento'. È l'aereo perfetto per questa missione".

Mentre Ian è il capo pilota, Samantha e Sydney sono i suoi copiloti, la moglie Michelle si occupa dei documenti sanitari e dei visti, oltre che delle "necessità quotidiane" e Christopher si occupa dell'attrezzatura fotografica, quando non studia a distanza.

"I miei amici pensano che siamo un po' pazzi, per quello che facciamo, ma ne vale decisamente la pena", dice Samantha, che si è qualificata per diventare pilota nel 2021, contemporaneamente alla sorella e collega copilota Sydney.

"Ovviamente ci sono i piccoli battibecchi in famiglia. Ma mi sembra che questo accada anche quando si è a casa e non succede nulla di così intenso".

Dicono che attualmente hanno una media di circa un'ora di volo al giorno e che sono già atterrati in più di 160 aeroporti diversi.

"Non abbiamo pianificato nulla, perché ci sono così tante variabili", aggiunge Ian, spiegando che sono "sempre in balia del tempo".

"È molto difficile pianificare troppo in anticipo. Non abbiamo un programma fisso e non abbiamo luoghi fissi verso cui dirigerci. Stiamo solo seguendo un percorso molto generale".

Nel corso del viaggio, i Facchini mirano a raccogliere un milione di dollari per SOS Villaggi dei Bambini, un'organizzazione benefica internazionale che si occupa di sostenere i bambini in oltre 130 Paesi privi di cure parentali e le famiglie a rischio.

"Oltre a essere una grande avventura per la famiglia, volevamo che contasse qualcosa", spiega Ian.

Cinque nel cielo

Il fatto che abbiano potuto dedicare ben 14 mesi al viaggio è stato di grande aiuto, in quanto significa che hanno avuto il tempo di ammirare le attrazioni lungo il percorso senza sentirsi in dovere di affrettarsi.

La famiglia ha dormito in diversi campeggi, ostelli e alberghi e, a volte, è stata ospitata per la notte da alcuni di coloro che hanno seguito il loro viaggio. Hanno persino trascorso il Natale alle Galapagos.

"Non stiamo correndo", dice Ian. "Non dobbiamo partire da qualche parte e arrivare da qualche altra parte in un determinato giorno. Perché è in quel momento che si prendono decisioni sbagliate".

Sebbene l'esperienza di volo di Samantha e Sydney fosse relativamente limitata prima dell'inizio del viaggio, la coppia dice di aver acquisito molte nuove competenze durante il viaggio.

"Il volo vero e proprio è solo una parte", aggiunge Ian, secondo il quale le sue figlie sono state "fenomenali".

"C'è molto lavoro dietro, come il controllo delle condizioni meteorologiche, la navigazione e il lavoro alla radio, soprattutto quando voliamo in Paesi in cui non parliamo la lingua madre".

Michelle ammette che può essere frustrante essere uno degli unici non piloti a bordo di "Moose" - anche Christopher è intenzionato a prendere il brevetto di pilota in futuro - ma si diverte a vedere i suoi figli acquisire sempre più fiducia nelle loro capacità.

"Essere parte e sostenere la crescente fiducia dei nostri figli come piloti e amanti dell'avventura è stato incredibile", racconta via e-mail alla CNN Travel.

Volando verso Capo Horn, noto come la "punta meridionale" del Sud America, l'anno scorso, Samantha dice di aver iniziato ad apprezzare quanto il viaggio sia stato, e continuerà ad essere, un'impresa incredibile per ciascuno di loro.

Passare dalla punta assoluta, la parte più settentrionale del Nord America, alla parte più meridionale e a quella che chiamano la "fine del mondo"", racconta.

"Pensavo: "Wow, non solo è una cosa fantastica, ma è anche impressionante. Abbiamo raggiunto qualcosa di così incredibile come famiglia. Ed è solo l'inizio".

Per Ian, volare attraverso gli incendi della foresta amazzonica è stato un momento particolarmente toccante, anche se per ragioni molto diverse.

"Abbiamo visto l'Amazzonia in fiamme di persona", dice con tristezza. "Voglio dire, è stato assolutamente sbalorditivo. Sono state quasi quattro ore e mezza di volo in mezzo al fumo, guardando gli incendi bruciare in ogni direzione.

"Sono cose che si leggono sui giornali e a cui si pensa intellettualmente. Ma vederle davvero è un'esperienza diversa".

Momenti difficili

I Facchini ammettono che il viaggio ha avuto i suoi momenti difficili, e la combinazione di essere quasi costantemente in movimento e di dover gestire così tanti fattori diversi, tra cui la logistica aeroportuale in loco, oltre a cercare di rimanere in salute, a volte ha avuto il suo peso.

"È stata una vera e propria prova per diventare a proprio agio con il disagio", dice Samantha. Negli ultimi sette mesi ho sperimentato più cose di quante ne abbia mai sperimentate in vita mia o che mi sarei aspettata di sperimentare".

"Climi diversi, culture diverse e luoghi diversi. È stata una grande sfida".

Una delle sfide più grandi che hanno affrontato è stato l'iter burocratico che comporta il pilotaggio di un piccolo aereo in tanti Paesi diversi, come i permessi di volo e i visti.

"Quando si arriva in un aeroporto, si è praticamente alla loro mercé", dice Ian, aggiungendo che a volte possono volerci anche tre o quattro ore per superare tutte le fasi a terra dopo l'atterraggio in una particolare destinazione.

Tuttavia, è molto colpito dal modo in cui l'"equipaggio" ha affrontato tutto, e nota che gli spettatori hanno commentato l'ottima collaborazione tra tutti, sia a bordo che a terra.

"Molte persone pensano che quando si vola in giro per il mondo con un aereo privato monomotore si faccia un viaggio di lusso, alloggiando in strutture a cinque stelle e facendosi portare i bagagli", aggiunge.

"Voglio dire, si può fare. Ma noi stiamo facendo tutto da soli. Tutti si uniscono. Andiamo avanti e lo facciamo".

Michelle sottolinea che la comunità dell'aviazione li ha sostenuti e aiutati moltissimo durante il viaggio.

"Abbiamo incontrato persone incredibili", aggiunge.

Attualmente in Belize, i Facchini dicono che probabilmente si dirigeranno in Guatemala, prima di volare in Messico. Poi hanno in programma di volare verso il Canada orientale, prima di attraversare l'Atlantico settentrionale passando per la Groenlandia, l'Islanda e poi l'Europa.

Da qui, probabilmente voleranno attraverso l'Egitto, il Medio Oriente, l'India e il Giappone, anche se dicono che l'itinerario esatto "sarà sempre in evoluzione".

Equipaggio speciale

Alcune tratte successive sono ancora incerte a causa del fatto che lo spazio aereo russo è stato chiuso a diversi Paesi, tra cui Stati Uniti e Canada, dall'inizio del 2022 a causa del conflitto in corso tra Russia e Ucraina.

"Il percorso logico per noi è quello di entrare nella Russia orientale e poi attraversare l'Alaska", spiega Ian.

"Ma al momento lo spazio aereo russo ci è precluso. Quindi è un punto interrogativo, per il quale non abbiamo ancora una soluzione".

Si stima che torneranno in Canada verso la fine di agosto.

Per il momento la famiglia, che ha documentato il proprio viaggio attraverso il sito web 5 in the Sky, sta affrontando le cose giorno per giorno, cercando di assaporare ogni momento del loro incredibile viaggio.

Sebbene Ian ammetta che è stata più dura di quanto si aspettasse all'inizio, è entusiasta del modo in cui si sono uniti tutti ed è grato di condividere questa esperienza con sua moglie e i suoi figli.

"Quelle attese burocratiche di tre o quattro ore possono diventare insopportabili dopo un po', se lo fai da solo", dice.

"Ma almeno se sei in giro con la tua famiglia, puoi giocare a carte o altro".

Samantha è anche consapevole di quanto siano fortunati ad avere l'opportunità di vedere il mondo insieme in un modo così unico, e dice che lei e suo fratello e sua sorella hanno imparato molto da questa esperienza.

"Ovviamente affrontiamo le nostre sfide", dice Samantha. Ma onestamente, ripensando a queste esperienze, mi mancherà aver trascorso tutti questi giorni con la mia famiglia".

"Poter esplorare luoghi che non mi sarei mai aspettata di esplorare e avere un aereo per andare in luoghi così remoti".

