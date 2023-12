La famiglia dell'ultima donna americana tenuta prigioniera da Hamas si aggrappa alla speranza: "È stato insopportabile non sapere".

Venerdì è giunta la notizia che Gad Haggai, un israeliano americano di 73 anni, è morto durante la prigionia di Hamas. Si ritiene che sua moglie Judi sia ancora tra gli ostaggi e la sua famiglia si aggrappa all'idea che un giorno sarà liberata.

"La mia speranza è che Judi venga rilasciata e che abbia ricevuto qualche tipo di assistenza medica, che possa tornare a casa", ha detto Andrea Weinstein, sorella di Judi, alla CNN in un'intervista rilasciata questa settimana prima che emergesse la notizia della morte di Gad. "Che possiamo abbracciarla ed essere presenti per tutto ciò di cui ha bisogno per guarire da questa situazione orribile che ha dovuto sopportare".

Judi - una settantenne con cittadinanza israeliana, americana e canadese - è l'ultima donna americana che si ritiene sia rimasta tra gli ostaggi detenuti a Gaza. Anche altri sei americani, tutti uomini, rimangono in cattività.

Inizialmente si pensava che Judi potesse far parte dell'accordo per la liberazione di almeno 50 donne e bambini da parte di Hamas, concluso il mese scorso. Mentre due americani sono stati rilasciati in base all'accordo, Judi non lo è stato. Israele ha proposto una pausa di una settimana nella guerra per la restituzione di 35 ostaggi, ma Hamas rifiuta qualsiasi discussione sullo scambio di prigionieri fino a quando Israele non terminerà la sua operazione militare, ha riferito venerdì la CNN.

Mentre i funzionari statunitensi ritengono che ci sia un percorso per ottenere il rilascio di altri ostaggi, sembra che la famiglia di Judi possa solo aspettare.

"I nostri cuori si spezzano. Pensare che qualcuno possa fare del male a mia sorella e a suo marito, che sono persone così pacifiche, amorevoli e generose, è semplicemente inconcepibile", ha detto Weinstein, che vive a New Haven, nel Connecticut. "È davvero molto difficile immaginare cosa sia successo e come sia stato fatto loro del male".

La madre 95enne di Judi ha dichiarato alla CNN: "Sono molto preoccupata e preoccupante. Voglio sapere se Judi è viva e se è tenuta in ostaggio. È stato insopportabile non saperlo".

La famiglia ha chiesto maggiori dettagli sul luogo e sulle condizioni di Judi, ma finora si sa ben poco. Sua figlia, Iris Haggai Liniado, è stata in contatto con funzionari israeliani e statunitensi nelle settimane successive all'attacco del 7 ottobre, compreso un incontro con il presidente Joe Biden a Zoom all'inizio del mese.

"Continuiamo a sollecitare i nostri leader a fare tutto il possibile per riportare a casa i nostri genitori", ha dichiarato venerdì la famiglia Haggai. "Questa ultima notizia della morte di Gad non fa che ribadire l'urgenza di riportare a casa tutti gli ostaggi".

Biden ha pianto la morte di Gad Haggai in una dichiarazione di venerdì.

"Jill e io siamo affranti dalla notizia che si ritiene che l'americano Gad Haggai sia stato ucciso da Hamas il 7 ottobre. Continuiamo a pregare per il benessere e il ritorno di sua moglie Judy", ha dichiarato Biden. "Stiamo pregando per i loro quattro figli, sette nipoti e altri cari e stiamo piangendo questa tragica notizia con loro. E ribadisco la promessa che abbiamo fatto a tutte le famiglie di coloro che sono ancora tenuti in ostaggio: non smetteremo di lavorare per riportarli a casa".

11 settimane di ansia

Judi e Gad, che hanno vissuto per decenni nel Kibbutz Nir Oz vicino al confine con Gaza, stavano facendo la loro passeggiata quotidiana la mattina del 7 ottobre. La coppia ha inviato messaggi in un gruppo WhatsApp di famiglia dicendo che erano sdraiati in un campo e hanno visto dei razzi volare sopra di loro mentre l'attacco di Hamas contro Israele era nelle sue prime fasi.

La famiglia ha poi saputo che Judi ha chiamato il paramedico del kibbutz dicendo che la coppia era stata colpita da militanti su una moto, Gad più gravemente, e aveva bisogno di aiuto. Ma l'ambulanza era stata distrutta. Judi ha fatto un'altra chiamata ai servizi di emergenza israeliani, che è stata registrata, descrivendo nei dettagli l'accaduto.

"Per quanto ne sappiamo, nessuno è mai stato in grado di salvarli", ha detto Weinstein. "Nessuno della famiglia ha avuto contatti con loro dal 7 ottobre".

La famiglia Haggai ha detto che Gad, padre di quattro figli e nonno di sette, sarà ricordato come "un uomo dotato, con un'intelligenza acuta e un amore per gli strumenti a fiato - che suonava fin da piccolo".

La famiglia ha recentemente pubblicato due canzoni che Gad aveva registrato negli anni Ottanta. Haggai Liniado, che ha disegnato l'artwork per la pubblicazione digitale, ha condiviso le canzoni con la CNN, notando come il testo della sua canzone "Big Man" sia sorprendentemente simile a quello che ha sopportato la mattina del 7 ottobre: "Qui nei campi, siamo pieni di paura. La gente muore e gli uccelli non volano".

La famiglia di Judi la descrive come una persona pacifica. È vegana, scrive haiku quotidiani e ha uno spirito creativo, dicono, usando la poesia e le marionette nel suo lavoro con i bambini. Ha insegnato inglese per diversi anni e alla fine ha incorporato la mindfulness nelle sue lezioni.

"Voleva aiutarli a superare l'ansia, lo stress... e insegnava a palestinesi ed ebrei, a tutti", ha raccontato Haggai Liniado alla CNN all'inizio di questo mese. "Mia madre era tutta per la pace, ma è stata presa in ostaggio e le hanno sparato. ... Non fa altro che fare del bene alle persone".

Weinstein, la più giovane di tre fratelli, ha detto che ammira e guarda ancora alla sorella maggiore Judi.

"Ho ancora molto da imparare da lei. Davvero, ogni interazione è un dono", ha detto Weinstein. "Ha un sacco di saggezza da condividere, e può essere qualcosa di molto sottile o qualcosa di filosofico e il modo in cui vive la sua vita. È davvero bello discutere con lei e stare con lei, abbracciarla e scrivere haiku con lei. E imparare, imparare da lei".

La Weinstein ha detto che sta facendo "molto lavoro per cercare di non finire nella tana del coniglio", chiedendosi cosa sia successo a sua sorella durante la prigionia. Si è affidata alla pratica di Judi di scrivere haiku per rimanere con i piedi per terra in mezzo al dolore e all'incertezza.

Weinstein ha detto che Judi condivideva ogni giorno online gli haiku che aveva scritto. L'haiku più recente che ha condiviso parlava di nuove connessioni e di vita. È stato pubblicato online il 7 ottobre.

"L'impulso accelera la mente crea nuove connessioni mentre l'autunno mostra il suo volto".

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com