La famiglia della Georgia si rifugiò con il loro animale domestico in una vasca da bagno, mentre la tempesta Helene abbatté senza sosta alberi, causando danni alla loro residenza.

"Ho avuto paura," ha ammesso la mamma.

La piccola Sienna, solo 9 anni, ha condiviso di aver trovato conforto pregando nella sua vasca da bagno.

"Abbiamo tutti ascoltato quando ho detto loro di farlo, mi sono sdraiata sopra di loro e li ho coperti con quel materasso," ha spiegato Kristin Jones dalla sua casa danneggiata nel sobborgo di Martinez ad Augusta alcuni giorni dopo. "Sì, era un po' stretto nella vasca con tutti e quattro noi."

Helene è atterrata come uragano di categoria 2 nella Georgia sud-occidentale all'alba di venerdì, dopo due giorni di intense piogge che hanno inzuppato grandi parti dello stato, rendendo il terreno eccessivamente bagnato e gli alberi più suscettibili a cadute.

Augusta ha subito il peggio della tempesta. Alberi sradicati sono ancora visibili sparsi nei quartieri e bloccano le case. I pali dell'elettricità attraversano le strade e l'aria è impregnata dell'odore di legno fresco mentre i team lavorano per ripulire i detriti.

Inizialmente, i bambini hanno dormito in soggiorno mentre la mamma teneva d'occhio i bollettini meteorologici in TV.

I primi quattro alberi sono caduti sulla casa dei Jones, schiantandosi direttamente sul punto in cui i ragazzi erano sdraiati in soggiorno. Gli alberi hanno sfondato il solaio, tirando fuori la ciminiera e, mentre l'acqua piovana iniziava a entrare dal camino, la famiglia ha cercato rifugio nella relativa sicurezza del bagno.

I bambini hanno ricordato i terrificanti suoni che hanno sentito mentre si stringevano nella vasca con il loro cane, il vento ululava e l'acqua scorreva dalle tubazioni rotte, erano assordanti.

Galen Jones, il marito, ha stimato che in totale sei alberi hanno colpito la loro casa. In quel momento, Galen era via per una gita golfistica e ha lottato per fare ritorno a causa di scarsa copertura del telefono cellulare.

"Cosa potevamo fare da così lontano? Sicuramente eravamo solo preoccupati per come saremmo potuti tornare. Stavano bene?" ha ricordato.

Augusta ha affrontato alcune delle peggiori condizioni meteorologiche dello stato, con piogge fino a 12-15 pollici e venti estremamente potenti.

Quando il marito non è potuto tornare, Kristin Jones ha chiesto aiuto ai suoi vicini di casa, sapendo che non era più sicuro rimanere in casa loro.

"Ho inviato un messaggio, 'Un albero è caduto sulla nostra casa. Potete aiutarci, per favore?'" ha spiegato Kristin. Meno di 10 minuti dopo ha ricevuto un messaggio di risposta che diceva, "Siamo alla vostra porta d'ingresso."

Il quartiere è accorso in loro aiuto, accompagnandoli attraverso la tempesta con le torce in mano e offrendo loro un riparo temporaneo fino a quando la tempesta non è passata.

Cieli sereni dopo la tempesta

Settimane dopo il caos di Helene, che ha lasciato almeno 200 morti in sei stati, compresi quasi 30 in Georgia, l'aria risuonava del suono dei macchinari edili ad Augusta.

La corrente era ancora interrotta per circa la metà dei residenti di Augusta, mentre le strade erano bloccate, il carburante era richiesto, la comunicazione era inconsistente e molti residenti lavoravano per riprendere le loro vite. Tuttavia, c'era una sottile sensazione di progresso.

"Little by little, things are getting cleared up," ha espresso Galen Jones. "This place gets power, then this one, and gradually power is returning."

A livello nazionale, il presidente Joe Biden e la vicepresidente Kamala Harris hanno visitato lo stato per valutare i danni e incontrare gli ufficiali di emergenza. In risposta, il governatore della Georgia Brian Kemp ha annunciato che la tassa sul carburante dello stato sarebbe stata sospesa fino alla fine dello stato di emergenza l'9 ottobre. Inoltre, il Augusta National Golf Club ha promesso 5 milioni di dollari al Fondo per la crisi della comunità di Hurricane Helene.

Circa la metà del contea è ancora senza elettricità

Evan Grantski dal suo quartiere ad Augusta ha condiviso che un albero è caduto sulla sua auto, la casa di un vicino è stata distrutta e nessuno aveva elettricità. Tuttavia, il suo negozio di musica nel centro della città è riuscito a ripristinare l'elettricità e l'accesso a internet.

Nel frattempo, Obed Castillo dal El Paso Tacos & Tequila ha detto che il suo ristorante era affollato mentre i clienti affamati cercavano cibo e caricatori per i loro telefoni.

Secondo Monica Foster, l'elettricità a casa sua è stata ripristinata, ma i suoi vicini continuano a essere senza elettricità, che rappresenta un rischio significativo per gli anziani del quartiere che dipendono dalle macchine dell'ossigeno e dai medicinali refrigerati.

Circa il 47% del contea è ancora senza elettricità, con il ripristino dell'elettricità non previsto fino al weekend, secondo la Georgia Power.

"They need to restore power in this area as soon as possible, as many elderly people need to charge their oxygen machines and refrigerate their medication," ha detto Foster.

Foster ha spiegato che la sua famiglia ha esteso un cavo elettrico dalla loro casa a quella dei vicini per fornire loro elettricità durante la notte.

"Faremo il massimo che possiamo," ha detto Foster.

La famiglia Jones ora medita sui loro futuri piani per ricostruire la loro casa e le loro vite.

"Preferiremmo restare qui. Ci piacerebbe ricostruire questo posto. Siamo affezionati a questo quartiere," ha espresso Galen Jones. "I nostri vicini sono fantastici, ma se l'aspetto finanziario non funziona, potremmo doverci trasferire altrove."

La famiglia Jones è grata che tutti nel loro circolo siano al sicuro e sono ansiosi di procedere, ma nonostante l'affermazione dei ragazzi di non essere spaventati, ci sono segnali che l'esperienza rimarrà nella loro mente anche dopo il ripristino della proprietà.

"La pioggia è caduta la notte successiva e avevano paura," ha condiviso Kristin Jones. "La pioggia e la paura dei forti venti che soffiavano. Era piuttosto intimidatorio, gente."

"Dopo che abbiamo cercato rifugio nella vasca, ci siamo stretti l'un l'altro e ci siamo rassicurati che siamo insieme come famiglia," ha menzionato Kristin Jones.

Nonostante i danni, la comunità si è riunita intorno a noi offrendo il loro aiuto, facendoci sentire grati e sostenuti in un momento così difficile," ha aggiunto Galen Jones, riferendosi all'aiuto dei vicini.

Leggi anche: