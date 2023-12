La famiglia della donna uccisa da un vicesceriffo dopo aver chiesto aiuto chiede 30 milioni di dollari di risarcimento contro la contea di Los Angeles e il dipartimento dello sceriffo

Niani Finlayson è morta il 4 dicembre dopo essere stata colpita da uno degli agenti intervenuti, che sostengono fosse armata di un coltello da cucina.

"Quando gli agenti sono arrivati sul posto, hanno assistito a una lite domestica tra un uomo e una donna", ha dichiarato il dipartimento dello sceriffo il giorno successivo all'incidente. "La donna ha minacciato verbalmente l'uomo con il coltello. Quando la donna si è avvicinata all'uomo con il coltello, si è verificata una sparatoria tra agenti".

Un successivo comunicato stampa del dipartimento dello sceriffo ha dichiarato che solo un agente è stato coinvolto nell'effettiva uccisione di Finlayson.

La famiglia accusa gli agenti di morte ingiusta, aggressione, percosse e violazione dei diritti civili. In California, prima di citare in giudizio un ente pubblico, è necessario presentare una richiesta scritta di risarcimento danni.

La richiesta di risarcimento presentata a nome della famiglia dice che Finlayson aveva "chiesto aiuto perché il suo ex fidanzato la stava strangolando" e aveva fatto del male alla figlia piccola. La Finlayson "era seduta a terra, senza minacciare nessuno, quando gli agenti hanno aperto il fuoco su di lei da dietro una porta a vetri, sparandole alla schiena quattro volte", si legge nella richiesta.

La figlia di 9 anni della Finlayson ha assistito all'incidente che si è concluso con la morte della madre, secondo la denuncia.

La denuncia sostiene anche che il vicesceriffo che ha sparato a Finlayson era Ty Shelton. La CNN ha contattato i rappresentanti di Shelton per un commento.

Il dipartimento dello sceriffo non ha risposto immediatamente alle domande sui precedenti di Shelton con il dipartimento e ha dichiarato alla CNN: "Il dipartimento non ha ricevuto ufficialmente questa rivendicazione, ma prende seriamente tutte le sparatorie con coinvolgimento di agenti.

Per ogni sparatoria che coinvolge un agente è previsto un robusto processo di revisione, che include l'Ufficio dell'Ispettore Generale, in cui ogni aspetto della sparatoria viene esaminato e valutato a fondo per verificare se le politiche e le procedure del Dipartimento sono state seguite".

"Inoltre, l'Ufficio del Procuratore Distrettuale della Contea di Los Angeles, Divisione per l'Integrità del Sistema Giudiziario, conduce un'analisi legale per determinare se saranno presentate accuse penali e se la sparatoria era legalmente giustificata".

Shelton è stato nominato in una revisione del dipartimento su una sparatoria mortale avvenuta nel 2020, quando ha sparato e ucciso un uomo di nome Michael Thomas mentre rispondeva a un disturbo domestico. Il procuratore distrettuale della contea di Los Angeles ha poi stabilito che non c'erano prove sufficienti per dimostrare che avesse agito illegalmente in quell'incidente.

Il padre di Finlayson, Lamont Finlayson, ha dichiarato giovedì: "Sto cercando giustizia, voglio che questo poliziotto Ty Shelton sia ritenuto responsabile della morte di mia figlia, voglio che il dipartimento dello sceriffo della contea di Los Angeles sia ritenuto responsabile".

Il dipartimento dello sceriffo prevede di rilasciare il filmato dell'incidente con le telecamere indossate dal corpo entro la prossima settimana, secondo la sua dichiarazione.

Fonte: edition.cnn.com