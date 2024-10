La fabbrica del Tennessee sostiene che i suoi dipendenti hanno avuto tempo di evacuazione durante l'alluvione di Helene, ma i parenti delle persone tragicamente portate via hanno espresso opinioni diverse.

"Ibarra Mendoza ha condiviso con CNN affiliate Univision che Bertha Mendoza, prima di essere travolta dalle acque di alluvione dell'uragano Helene, aveva detto di amare i suoi figli e di non essere raggiungibile a causa di un telefono bagnato. Da allora, non ha più avuto sue notizie.

La nonna di 56 anni era tra i 11 lavoratori di una piantagione di plastica del Tennessee che hanno perso la vita nella tragedia. Solo 5 sono stati salvati. L'Associated Press ha riferito che 4 dipendenti di Impact Plastics a Erwin sono ancora dispersi e 2 sono stati confermati morti, tra cui Mendoza.

Le famiglie delle vittime e i dipendenti di Impact Plastics chiedono spiegazioni sul perché, a loro dire, i dipendenti siano stati costretti a lavorare in condizioni meteorologiche avverse e alcuni siano stati informati di non poter lasciare il posto di lavoro mentre venivano emessi avvisi di forti piogge nella zona a rischio di inondazioni. Impact Plastics respinge fermamente queste accuse, sostenendo che nessun dipendente è stato impedito di andarsene.

Due indagini sono ora in corso sulla tragedia, mentre diverse parti forniscono resoconti contrastanti su ciò che è accaduto poco prima che le acque di inondazione travolgessero la zona.

Le famiglie dei dispersi attendono ansiosamente qualsiasi informazione sui loro cari, mentre molte comunità lottano ancora per la mancanza di cibo, acqua, elettricità e comunicazioni. Helene ha causato devastazione per oltre 800 chilometri, dal Florida alle Appalache meridionali.

Due dipendenti di Impact Plastics hanno dichiarato di essere stati ordinati di continuare a lavorare, a circa un miglio da un ospedale dove più di 50 persone hanno dovuto essere salvate dal tetto a causa delle acque di inondazione. Anche se la società nega queste affermazioni, ha confermato che tutti i dipendenti sono stati informati di lasciare la struttura almeno 45 minuti prima che l'inondazione travolgesse il parco industriale, secondo una dichiarazione della sera di giovedì.

Il Tennessee Bureau of Investigation e la Tennessee Occupational Safety and Health Administration stanno attualmente indagando sui decessi sul posto di lavoro.

Almeno 200 persone hanno perso la vita a causa degli effetti dell'uragano Helene in sei stati, un numero che gli ufficiali temono possa aumentare man mano che operazioni di soccorso e aiuti per le regioni colpite procedono una settimana dopo l'impatto.

Disaccordo diffuso sui segnali di avvertimento

Un'analisi preliminare dell'incidente di inondazione del 27 settembre ha indicato che tutti i dipendenti avevano lasciato la piantagione meno di un'ora dopo che la struttura aveva perso l'energia elettrica e erano state trasmesse le allerta al cellulare, secondo Impact Plastics. I supervisori non hanno impedito ai dipendenti di andarsene e non hanno minacciato nessuno di licenziamento, ha dichiarato la società.

Le affermazioni di Impact Plastics secondo cui la direzione non ha impedito a nessuno di andarsene non sono in linea con ciò che l'avvocato della famiglia Mendoza, Greg Coleman, ha sentito da altre fonti, ha detto a CNN's "The Source with Kaitlin Collins" giovedì.

"Il problema con quella narrazione è che non è ciò che la maggior parte delle persone dice o con cui è d'accordo. Anzi, è esattamente il contrario", ha detto Coleman. "Abbiamo già parlato con diverse persone che, per dirla in modo gentile, sono in disaccordo con ciò che la società dice".

La direzione è stata l'ultima a partire circa 45 minuti dopo la chiusura della piantagione e il licenziamento degli altri dipendenti, ha dichiarato la società.

‘I fatti dimostrano che ai dipendenti è stata data la possibilità di lasciare la piantagione almeno 45 minuti prima che la forza colossale dell'inondazione colpisse il parco industriale’, ha dichiarato Gerald O’Connor, fondatore, presidente e CEO di Impact Plastics, in una dichiarazione video allegata alla dichiarazione della società di giovedì. ‘A nostra conoscenza, nessuno è morto mentre si trovava sulla proprietà della società’.

Un dipendente che è riuscito a scappare ha detto di aver chiesto il permesso di andarsene quando ha visto un parcheggio allagato, ma gli è stato negato. Un altro dipendente, Jacob Ingram, ha detto a CNN affiliate WVLT che gli è stato detto, ‘non ancora’, quando ha chiesto di andarsene.

Le auto e i furgoni erano sommersi dall'acqua marrone, fangosa e veloce, mentre il vento ululava in sottofondo, come si vede in un video girato da Ingram, che ha detto a WVLT che le vite avrebbero potuto essere salvate se le persone avessero lasciato il posto prima. In un video, più della metà di un edificio aziendale è stata inghiottita dalle acque dell'inondazione.

Impact Plastics ha sostenuto che il suo parcheggio si trova in una zona bassa soggetta all'accumulo di acqua, ma la sua analisi ha rilevato che l'acqua nel parcheggio era di circa 15 cm di profondità

O'Connor ha richiesto un'indagine il giorno successivo all'alluvione, dichiarando che la società ha rilasciato una dichiarazione a causa di "minacce di morte", ma non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle minacce.

I datori di lavoro hanno 8 ore per segnalare un decesso sul luogo di lavoro, ha dichiarato TOSHA secondo la legge del Tennessee in un comunicato stampa del mercoledì. L'agenzia, in collaborazione con TBI, non aveva ancora ricevuto un rapporto di fatale dall'Impact Plastics entro la sera di mercoledì. Non era chiaro se ci fossero stati decessi sul luogo di lavoro, poiché il fondatore della società ha confermato che nessuno era morto sulla proprietà dell'azienda. Il primo rapporto della società ha anche dichiarato, a sua conoscenza, che nessuno era rimasto intrappolato all'interno della pianta o sulla proprietà.

CNN ha contattato l'Agenzia di gestione delle emergenze di Unicoi per un commento, ma non ha ancora ricevuto risposta.

"In momenti come questi, le parole sembrano insufficienti per esprimere il cordoglio che sentiamo tutti", ha dichiarato la società nella sua prima valutazione. "L'ultima alluvione ha danneggiato la nostra pianta e, ancora più tragicamente, ha portato via alcune delle nostre preziose colleghe e amiche. I nostri pensieri sono con le loro famiglie e i loro cari".

"Non avremmo dovuto essere lì"

L'Impact Plastics ha notato lo scorso giovedì che il tempo era stato monitorato e, although la pioggia era stata intensa la notte precedente, si era placata al mattino, secondo una dichiarazione fornita a CNN affiliate WCYB.

Tuttavia, non è stato fino a quando il parcheggio della fabbrica e la strada di servizio adiacente non sono stati coperti d'acqua e la pianta ha perso potenza che i dipendenti, alcuni dei quali non parlavano inglese, sono stati invitati a tornare a casa dai manager bilingue, ha dichiarato l'Impact Plastics.

"La maggior parte dei dipendenti se ne è andata prontamente, ma alcuni sono rimasti sul posto o nelle vicinanze per motivi ignoti", ha dichiarato la società.

Il dipendente Robert Jarvis ha dichiarato di aver lavorato venerdì nonostante l'area fosse allagata, poiché la potenza è venuta meno alla fabbrica. Ha quindi ricevuto un messaggio che lo informava del parcheggio allagato, quindi ha spostato la sua auto in un luogo più elevato, ha detto.

Jarvis è riuscito a scappare in sicurezza con l'aiuto di un uomo che guidava un quad che ha raccolto lui e gli altri, salvando la sua vita, ha detto a WCYB.

"Avevamo un'entrata e un'uscita", ha detto Jarvis. "E quando ci hanno detto che potevamo andarcene, l'unica uscita era bloccata, quindi eravamo bloccati nel traffico su quella strada, senza sapere cosa fare".

Un camion di proprietà di un'azienda vicina e guidato dal suo dipendente ha raccolto alcuni dipendenti della fabbrica, ma l'acqua in aumento ha fatto capovolgere il camion, lasciando cinque dipendenti e un contractor dispersi, ha dichiarato la società. Cinque altre persone che si trovavano sul camion quando è stato capovolto sono riuscite a scappare e sono state evacuate in seguito, secondo la fabbrica. La direzione ha chiamato i soccorsi d'emergenza e un elicottero della Guardia Nazionale ha salvato i cinque dipendenti, ha dichiarato la società.

"It hurts knowing that they didn't make it, and I did", Jarvis ha detto, fighting back tears.

Now Jarvis has only one question for Impact Plastics: "Why did you make us work that day? Why? We shouldn't have worked. We shouldn't have been there. None of us should have been there."

"It breaks my heart for those who lost their lives", Jarvis said. "I worked with them every day, and we were like family, sharing stories, jokes. And it breaks my heart to see that they died, all because of greed, I believe."

