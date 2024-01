La FA inglese rivedrà i regolamenti in seguito ai recenti episodi di comportamento "antisociale" dei tifosi

"Siamo molto preoccupati per l'aumento dei comportamenti antisociali da parte dei tifosi in questo periodo di fine stagione", ha dichiarato venerdì l'organo di governo del calcio associativo inglese in un comunicato. Gli stadi di calcio dovrebbero sempre essere uno spazio sicuro e piacevole per tutti, e questi incidenti sono assolutamente inaccettabili e non hanno posto nel nostro gioco".

"È illegale entrare nell'area del campo di gioco in qualsiasi stadio e queste azioni stanno mettendo in grave pericolo i giocatori, i tifosi e le persone che gestiscono il gioco. Questo non può continuare e possiamo confermare che stiamo indagando su tutti gli episodi".

Giovedì, centinaia di spettatori hanno invaso il campo del Goodison Park di Liverpool dopo che l'Everton aveva evitato la retrocessione dalla Premier League con una vittoria per 3-2 sul Crystal Palace. Secondo la polizia del Merseyside, diverse persone sono state arrestate. Nel dopopartita si è verificato un incidente tra il manager del Crystal Palace Patrick Viera e un tifoso.

Un video pubblicato sui social media sembra mostrare un tifoso che deride Viera, il quale risponde con un calcio verso il tifoso. Viera non è stato arrestato e ha dichiarato di non avere "nulla da dire" quando gli è stato chiesto dell'incidente nella conferenza stampa post-partita.

La polizia del Merseyside ha confermato che sta indagando su un alterco in campo: "Stiamo lavorando con l'Everton FC per raccogliere tutti i filmati delle telecamere a circuito chiuso disponibili e stiamo parlando con i testimoni".

All'inizio della partita, decine di sostenitori dell'Everton hanno invaso il campo dopo che il terzo gol dell'Everton all'85° minuto aveva portato la squadra in vantaggio.

La FA e la Professional Footballers Association (PFA) hanno invitato le società calcistiche a fare di più per evitare che si verifichino incidenti in futuro.

"Dal ritorno dalla serrata, i dati della polizia mostrano che gli episodi di disordine dei tifosi sono aumentati, e questo ha coinciso con un aumento delle aggressioni ai giocatori da parte dei tifosi", ha dichiarato un portavoce della PFA in un comunicato di venerdì.

Sebbene il problema più ampio dell'aumento dei disordini dei tifosi richieda una strategia coordinata e a lungo termine, i club, le leghe e la polizia devono concentrarsi immediatamente sull'arresto delle invasioni di campo su larga scala".

"L'invasione di campo è contro la legge. Mentre la maggioranza dei tifosi può festeggiare, è chiaro che per una minoranza questo comportamento diventa tossico, aggressivo e pericoloso. Questo scenario ha portato a un ambiente non sicuro per i giocatori e il personale del club. Le persone rischiano di essere gravemente ferite o peggio. Le autorità calcistiche devono essere severe e inviare un messaggio chiaro. Si tratta di eventi prevedibili, è un reato penale ed è inaccettabile", ha concluso il documento.

Giovedì sera si è verificato un altro caso di invasione di campo da parte dei tifosi. Dopo la vittoria del Port Vale sullo Swindon Town per assicurarsi la promozione alla finale dei play-off di League Two, i sostenitori del Port Vale hanno festeggiato caricando il campo di casa. I giocatori avversari dello Swindon sono stati "maltrattati fisicamente e verbalmente" durante l'incidente, come ha dichiarato il manager Ben Garner a Sky Sports News.

"Il club non tollererà un comportamento così irresponsabile e si impegna a intraprendere le azioni più forti possibili contro chiunque sia ritenuto colpevole di essere coinvolto in attività criminali, compreso il divieto di giocare in futuro", ha dichiarato il Port Vale in un comunicato dopo la partita".

I due incidenti fanno seguito a un aumento delle invasioni di campo durante le partite di calcio inglesi nell'ultimo mese, secondo la PFA. Episodi simili si sono verificati a Nottingham Forest, Huddersfield, Oldham, Fulham, Bristol Rovers e Bournemouth.

Il tifoso del Nottingham Forest Robert Biggs è stato condannato giovedì a 24 settimane di carcere per aver deliberatamente colpito il giocatore dello Sheffield United Billy Sharp, secondo quanto riportato dalla PFA. Biggs si è dichiarato colpevole di aggressione per aver colpito alla testa Sharp dopo un'invasione di campo al termine della semifinale di ritorno dei play-off di Sky Bet Championship il 17 maggio.

Separatamente, il 18 maggio un tifoso del Northampton si è scagliato contro Jordan Bowery del Mansfield durante il secondo tempo dello spareggio di Sky Bet League Two, secondo la PFA. L'episodio si è verificato verso la fine della partita, vinta dagli Stags in trasferta per 1-0.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com