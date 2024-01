La East Coast Hockey League sospende a tempo indeterminato un giocatore dopo un presunto gesto razzista nei confronti di un avversario di colore

Si terrà un'udienza tra la lega e la Professional Hockey Players' Association. In un comunicato di domenica, l'amministratore delegato degli Icemen Andy Kaufmann ha dichiarato che la squadra rilascerà Panetta con effetto immediato.

"A nome dell'intera organizzazione degli Icemen, ci scusiamo con tutti coloro che si sono sentiti offesi e ci auguriamo di iniziare il processo di guarigione insieme", si legge nel comunicato.

Il presunto gesto è avvenuto durante i tempi supplementari ed è sfociato in una rissa. In seguito, gli Icemen hanno scritto su Twitter: "I tempi supplementari sono iniziati con una rude rissa che ha portato a diverse penalità da entrambe le parti".

Subban, che è nero, ha risposto a quel tweet dicendo che Panetta gli aveva fatto dei gesti da scimmia: "Più che altro @JPanetta12 era troppo codardo per combattere contro di me e non appena ho iniziato a voltarmi ha iniziato a farmi gesti da scimmia, così gli ho dato un pugno in faccia più volte e lui si è girato da codardo qual è. Ecco risolto il problema".

La CNN ha visto il video della rissa ma non è in grado di verificare le affermazioni di Subban.

Panetta ha pubblicato un video di scuse per l'incidente sul suo account Twitter domenica sera, ma ha detto che non intendeva che il suo gesto avesse un'implicazione razziale.

"Ho fatto un gesto da duro, da culturista, verso di lui", ha detto Panetta, aggiungendo di aver fatto lo stesso gesto durante precedenti scontri sul ghiaccio.

"Voglio ribadire che durante l'incidente non ho pronunciato alcun insulto razziale, alcun rumore o qualcosa di simile. Dalla reazione di Jordan mi rendo conto che lui e altri l'hanno certamente visto come un gesto razziale e che le mie azioni hanno causato molta rabbia e turbamento a Jordan, alla sua famiglia e a innumerevoli altre persone", ha detto Panetta nel video.

"Mi scuso sinceramente per il dolore, la sofferenza e la rabbia che le mie azioni hanno causato a (Subban), alla sua famiglia e a tutti coloro che sono stati feriti da questo. Per quanto le mie azioni siano state involontarie, riconosco l'impatto del mio gesto e mi impegnerò a comprenderlo meglio in futuro".

P.K. Subban, fratello di Jordan Subban e difensore dei New Jersey Devils della National Hockey League, aveva criticato Panetta sui social media dopo la partita.

"Non chiamano la lega della costa orientale la giungla perché mio fratello e gli altri giocatori neri sono le scimmie!". ha scritto P.K. Subban. "Ehi @jacobpanetta non dovresti essere così veloce a cancellare il tuo Twitter o il tuo account Instagram, probabilmente sarai in grado di giocare di nuovo... questo è quello che dice la storia, ma le cose stanno cambiando".

La ECHL ha dichiarato alla CNN che la lega non commenterà ulteriormente fino a quando l'udienza non sarà conclusa.

Gli Icemen hanno detto che stanno "collaborando pienamente con la Lega nella revisione dell'incidente e che forniranno commenti e prenderanno decisioni basate sui nostri valori fondamentali dopo la revisione della Lega".

Il presidente degli Stingrays Rob Concannon ha rilasciato una dichiarazione domenica a sostegno di Subban dopo la decisione della ECHL di sospendere Panetta.

"I South Carolina Stingrays sono disgustati dall'incidente di ieri sera che ha coinvolto Jordan Subban", si legge nel comunicato. "La nostra organizzazione sostiene l'amico e compagno di squadra Jordan, così come tutti gli altri giocatori che continuano ad avere a che fare con il razzismo e la discriminazione. Questo comportamento deve finire ed è inaccettabile".

Questo è il secondo presunto episodio di razzismo che si è verificato nel sistema delle leghe minori della NHL nelle ultime due settimane. Venerdì la American Hockey League ha sospeso per 30 partite l'attaccante dei San Jose Barracuda Krystof Hrabik per aver rivolto un gesto razzista a Boko Imama dei Tucson Roadrunners durante una partita del 12 gennaio.

Eric Levenson della CNN ha contribuito a questo servizio.

Fonte: edition.cnn.com