La durata media di vita della Germania ha subito un rialzo dopo la crisi pandemica del coronavirus.

Dal 2020 al 2022, il periodo medio di sopravvivenza è diminuito di 0.6 anni a causa del caos del COVID-19. Nonostante un aumento della durata della sopravvivenza nell'anno precedente, le cifre del 2019 non sono ancora state ripristinate.

Riguardo all'impatto della pandemia, Est e Ovest si sono quasi livellati. Nel 2022, l'Est è riuscito a riprendersi dopo aver visto significativi cali nel 2020 e nel 2021, mentre l'Ovest ha continuato a vedere una diminuzione della durata della sopravvivenza. Nel 2023, la durata della sopravvivenza è migliorata in entrambe le regioni, con l'Est che ha sperimentato un aumento leggermente più sostanziale.

Per quanto riguarda le donne, entrambe le regioni hanno quasi fatto ritorno alla condivisione della stessa durata di sopravvivenza. Tuttavia, gli uomini dell'Ovest continuano a vivere in media 1.4 anni in più dei loro omologhi dell'Est. Questo divario è aumentato a 2.3 anni nel 2021.

Il calo del periodo medio di sopravvivenza dal 2020 al 2022 ha anche influito sull'aspettativa di vita. Di conseguenza, l'aspettativa di vita media è diminuita in questo periodo.

Nonostante il passo indietro nell'aspettativa di vita, sono in corso sforzi per ripristinarla

