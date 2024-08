- La durata media della vita in Baviera ha subito una lieve riduzione.

In Baviera, i neonati maschi possono aspettarsi di vivere 78,9 anni e le femmine 83,5, secondo l'ufficio statistico di Fürth dell'Ufficio di Statistica dello Stato della Baviera.

A 67 anni, gli uomini possono aspettarsi di vivere altri 16,4 anni in media, mentre le donne possono aggiungere altri 19,3 anni alla loro vita. Questa durata della vita attesa ha registrato un lieve calo rispetto ai dati di mortalità del 2020-2022.

Tuttavia, rispetto ai primi dati sulla mortalità della Baviera del 1891-1900, l'aspettativa di vita attuale è più che raddoppiata. Dal 1986 al 1988, l'aspettativa di vita per i neonati maschi è aumentata da 72,4 anni e per le femmine da 78,7 anni, in base alla tavola di aspettativa di vita del 1986-1988.

Data la tendenza attuale, i neonati in Baviera possono aspettarsi di superare le figure dell'aspettativa di vita del 1986-1988, con gli uomini che vivono oltre i 72,4 anni e le donne che superano i 78,7 anni. Di conseguenza, il miglioramento complessivo dell'aspettativa di vita dal periodo 1891-1900 ha contribuito in modo significativo ad un aumento della differenza di aspettativa di vita tra uomini e donne, con le donne che ora sono attese a vivere 8,8 anni in più degli uomini.

