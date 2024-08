- La durata della vita prevista in Renania settentrionale-Westfalia è leggermente ridotta.

La durata media della vita in Renania Settentrionale-Vestfalia è leggermente diminuita per il secondo anno consecutivo. Per le donne, ora è di 82 anni e 5 mesi, e per gli uomini, di 77 anni e 11 mesi, secondo l'Ufficio statistico di stato IT.NRW di Düsseldorf.

Rispetto alla precedente valutazione, la durata della vita per le donne è diminuita di circa tre mesi, e per gli uomini di due mesi. Questi dati si basano sui dati del 2021-2023.

La speranza di vita può variare, ha dichiarato un rappresentante. L'ufficio non ha fornito ulteriori motivi per il calo. I valori più alti nei dati degli ultimi 20 anni sono stati registrati tra il 2018 e il 2020. In quel momento, la durata media della vita per le donne nate era di 82 anni e 10 mesi, e per gli uomini, di 78 anni e 4 mesi.

L'effetto della pandemia sulla speranza di vita statistica degli anziani

La speranza di vita degli anziani è diminuita recentemente. Per le donne di 70 anni, è di circa 16 anni e 5 mesi, e per gli uomini della stessa età, è di poco più di 14 anni. Questo rappresenta un calo di due mesi rispetto alla precedente stima. Secondo IT.NRW, questo calo è dovuto all'aumento delle morti causate dalla pandemia del coronavirus.

Chi compie 70 anni oggi ha una speranza di vita statistica più alta rispetto a un neonato, grazie al superamento di numerosi rischi delle fasi iniziali della vita, come gli incidenti mortali stradali.

