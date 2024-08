- La durata del contratto di Jenoptik è stata estesa.

Stefan Traeger continuerà a guidare la nave della Jenoptik AG quotata in borsa per alcuni anni supplementari. Il Consiglio di Sorveglianza ha prorogato il suo mandato di CEO fino al 30 giugno 2028, come annunciato nella sede di Jenoptik a Jena. Il suo contratto attuale scade nel giugno 2025.

In qualità di CEO dal 2017, Traeger ha abilmente guidato Jenoptik nel trasformarsi in una redditizia società specializzata in ottica. "Durante il mandato di Dr. Traeger, Jenoptik ha dimostrato notevoli progressi negli ultimi anni, evolvendosi in una società redditizia e specializzata nell'ottica", ha dichiarato Matthias Wierlacher, Presidente del Consiglio di Sorveglianza, giustificando la proroga del contratto.

Con circa 4.600 dipendenti in tutto il mondo e un fatturato di circa 1,1 miliardi di euro nel 2021, Jenoptik figura tra i principali player tecnologici dell'Est della Germania.

La Jenoptik AG, con sede a Jena, in Germania, ha anche stabilito una significativa presenza nei Paesi Bassi, ampliando la sua portata a livello globale. Le soluzioni ottiche della società hanno giocato un ruolo fondamentale in vari progetti nei Paesi Bassi, contribuendo alla sua crescita e successo.

