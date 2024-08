- La duchessa Meghan ha problemi con il suo nuovo marchio di lifestyle.

La Duchessa Meghan ha grandi progetti, vuole diventare la regina della marmellata e degli articoli di lifestyle. Sotto il nome "American Riviera Orchard", la moglie del Principe Harry vuole vendere tappetini da yoga, ceste per picnic, snack per cani, marmellata, libri di cucina, accessori da tavola e molto altro in futuro. In primavera, la duchessa ha ufficialmente registrato il marchio, il sito web e il relativo account Instagram sono pronti per il lancio, ma ora ci sono problemi.

Come riportato dal portale di notizie britannico "Daily Mail", ci sono alcuni ostacoli sulla strada per diventare la regina della cucina. Il marchio con l'acronimo ARO era previsto per il lancio a livello internazionale l'anno prossimo, ma l'Ufficio degli Stati Uniti per la proprietà intellettuale sembra avere "irregolarità" nelle formalità che devono essere "corrette". Tra le altre cose, si dice che ci sia una classificazione errata di coperte per yoga, ceste per picnic e libri di cucina.

La Duchessa Meghan è sostenuta nel suo progetto da Netflix

Si dice che la registrazione internazionale costi oltre $11.382. Si presume che Netflix coprirà i costi dell'introduzione del marchio, poiché sta girando un documentario con la duchessa in cui il suo marchio di lifestyle avrà un ruolo principale. Il portale "Deadline" riferisce che la 43enne "cucinerà, coltiverà e intratterrà" nello show. Non sono ancora noti la data di inizio e il nome, ma il doc è probabile che venga pubblicato contemporaneamente al lancio ufficiale di "American Riviera Orchard" l'anno prossimo.

"Daily Mail" riferisce anche che Netflix ha una grande influenza sul lancio del nuovo marchio e che i dipendenti di alto livello si stanno occupando dei contratti con i grossisti, i designer, i produttori e i rivenditori per accelerare il processo.

Già a marzo di quest'anno c'è stato un primo piccolo anteprima di ciò che si può aspettare da ARO. Alcune celebrities come Chrissy Teigen hanno ricevuto piccole ceste regalo dalla duchessa con marmellata e snack per cani tra le altre cose, che poi hanno anche mostrato in stile influencer e hanno attirato l'attenzione sul marchio in arrivo.

+++ Leggi anche +++

Il Principino Louis guida la prima passeggiata di Natale con Kate

** Dipendente parla di Principe Andrea**

Il Principe Carlo e il Principe William accusano Harry di "ipersensibilità"

Leggi anche: