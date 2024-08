La droga cristallina metanfetamina è stata trovata in caramelle distribuite da un gruppo di aiuto in Nuova Zelanda

"Dobbiamo trovarli il prima possibile," ha detto il capo investigatore Glenn Baldwin. Finora, ha detto, sono state trovate 16 caramelle contenenti metanfetamina in cristalli. Gli investigatori sospettano che trafficanti o spacciatori di droga possano aver avvolto la droga nella carta gialla a forma di ananas della marca Rinda, che è poi finita per sbaglio come donazione all'organizzazione di beneficenza Auckland City Mission.

Un bambino e un teenager sono stati ricoverati in ospedale dopo aver provato le caramelle e averle sputate a causa del loro sapore sgradevole, come ha riferito Baldwin. Un dipendente dell'organizzazione di beneficenza è stato anche trattato medicamente per i sintomi dell'ingestione di metanfetamina.

I test della Fondazione per la lotta alla droga della Nuova Zelanda hanno mostrato che ogni caramella conteneva circa tre grammi di metanfetamina in cristalli - cento volte la dose usuale consumata dai tossicodipendenti. Ingerire una quantità così grande di metanfetamina è "estremamente pericoloso" e può essere fatale, ha avvertito l'esperta Sarah Helm.

L'organizzazione di beneficenza stima che fino a 400 persone possano aver ricevuto pacchi alimentari contenenti le caramelle pericolose. Finora, otto famiglie coinvolte hanno sporto denuncia. La direttrice dell'organizzazione di beneficenza Helen Robinson ha detto che quelli coinvolti hanno riferito che le caramelle avevano un sapore "amaro e rivoltante". Tuttavia, anche solo leccare le caramelle può comportare conseguenze per la salute serie, ha avvertito.

La metanfetamina può causare dolore al petto, battito cardiaco accelerato, convulsioni e perdita di conoscenza, ha avvertito la Fondazione per la lotta alla droga.

Il ricovero in ospedale del bambino e del teenager evidenzia i potenziali pericoli del consumo involontario di caramelle contaminate da droghe illegali come la metanfetamina. L'avvertimento della Fondazione per la lotta alla droga sull'enorme quantità di metanfetamina in ogni caramella sottolinea il suo estremo pericolo, che potrebbe portare a conseguenze fatali.

