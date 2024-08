Ultimi arrivi nei pressi di 'Tempesta d'Amore' - La dottoressa Katharina Scheuba, una professionista medica, sarà sullo schermo.

La popolare soap opera ARD "Tempesta d'Amore" è tornata dalle vacanze estive e ha presentato un nuovo volto. Nella vita reale, il dottor Katharina Scheuba (30) si unirà al Fürstenhof, interpretando un medico che sta lavorando sulla sua tesi di dottorato. Questa notizia è stata condivisa in un comunicato stampa di lunedì.

Scheuba Concilia Clinica e Schermo

Maxi Neubach è l'ultima aggiunta a "Tempesta d'Amore". Gli spettatori possono aspettarsi di vedere il "medico disordinato ma adorabile" a partire dal 28 agosto, a partire dall'episodio 4267. Scheuba descrive il suo nuovo ruolo come "una persona felice con un forte senso di giustizia. Una donna forte che sa quello che vuole."

Originaria di Vienna, questo medico si sta specializzando in medicina generale in un ospedale di Vienna. Tuttavia, Neubach ha bilanciato la sua carriera di attrice con gli studi medici e il lavoro in clinica per diversi anni. Ha apparso nel film austriaco "Cena per otto" e nel thriller misterioso "La Ragazza Oscura". Ha anche recitato nel thriller inglese "Dirty Boy" insieme a "Outlander's" Graham McTavish (63), che uscirà nei cinema l'anno prossimo.

"Adoro entrambi", dice la nuova arrivata a "Tempesta d'Amore". "Non posso scegliere uno sull'altro in questo momento. Perché dovrei?" Lei nota che Maxi è il suo "primo ruolo televisivo continuo come medico nella vita reale". Scheuba potrebbe non dover fare molte ricerche per il suo ruolo.

Nella soap opera ARD "Tempesta d'Amore", il nuovo personaggio Maxi Neubach è descritto come essere in una 'tempesta d'amore' con la sua passione per la recitazione e la medicina. Maxi's prossimo ruolo come medico nella soap opera rispecchia il suo equilibrio nella vita reale tra la recitazione e gli studi medici.

