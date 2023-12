La doppietta di Lionel Messi contro il Valencia mantiene vive le speranze di titolo del Barcellona

In un'emozionante conclusione della stagione nazionale spagnola, sono solo due i punti che separano Atletico Madrid, Real Madrid e Barcellona, che affronta l'Atletico sabato.

Gabriel ha portato in vantaggio il Valencia poco dopo l'intervallo nella partita di domenica allo stadio Mestalla con un colpo di testa da corner, ma il Barcellona ha segnato tre gol in 11 minuti per ribaltare il deficit.

Messi ha pareggiato dopo un rigore parato da Jasper Cillessen e Antoine Griezmann ha segnato da distanza ravvicinata per portare il Barcellona in vantaggio, prima che Messi realizzasse il suo secondo gol con una splendida punizione.

Il Barcellona ha vissuto gli ultimi minuti di tensione grazie a un tiro dalla distanza di Carlos Soler, ma la squadra ospite ha resistito.

"Siamo ancora vivi, dobbiamo fare i complimenti alla squadra per come ha giocato", ha dichiarato l'allenatore in seconda del Barcellona Alfred Schreuder.

"Penso che abbiamo giocato il primo tempo molto bene, abbiamo creato molte buone opportunità. Ma dopo l'1-0 del Valencia abbiamo reagito molto bene".

Dopo la sconfitta di giovedì contro il Grenada, la vittoria ha portato il Barcellona a pari punti con il Real Madrid, secondo in classifica, a quattro partite dalla fine della stagione.

L'Inter ha conquistato il suo primo titolo di Serie A in 11 anni, ponendo fine al dominio della Juventus nel calcio italiano.

La mancata vittoria dell'Atalanta a Sassuolo, unita alla vittoria dell'Inter per 2-0 sul Crotone di sabato, ha dato alla squadra di Antonio Conte un vantaggio inattaccabile in testa al campionato.

La Juventus, la cui serie di nove scudetti consecutivi è stata interrotta dall'Inter, domenica ha avuto bisogno di due gol tardivi di Cristiano Ronaldo per ottenere una vittoria per 2-1 contro l'Udinese.

In Francia, come in Spagna, la massima serie è destinata a un finale teso, con un solo punto che separa Lille e Paris Saint-Germain in testa alla classifica.

L'AS Monaco e il Lione, le due squadre al terzo e quarto posto della Ligue 1, si sono affrontate domenica in una gara drammatica.

La partita ha visto cinque cartellini rossi in totale, quattro dei quali sono arrivati al fischio finale, ed è terminata 3-2 in favore del Lione dopo un gol del 17enne Rayan Cherki all'89° minuto.

