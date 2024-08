La donna più longeva della Germania è morta.

La donna più anziana della Germania, Charlotte, di 114 anni, ha detto addio per l'ultima volta a Baden-Württemberg. Il nipote ha confermato la triste notizia, rivelando che lei è serenamente passata a miglior vita nella sua struttura per anziani a Kirchheim unter Teck, a sud di Stoccarda, una sera di martedì.

Nata il 3 dicembre 1909 a Breslavia, Charlotte ha vissuto 17 anni prima che la regina Elisabetta II salisse al trono e 5 anni prima dell'inizio della Prima Guerra Mondiale. Rimasta umile sulla sua età straordinaria, ha detto: "Non l'ho scelto. Non posso cambiarlo". Per lei, chiunque poteva arrivare al giorno successivo senza bisogno di sforzi straordinari. Inoltre, non temeva la morte, poiché la considerava un evento inevitabile al di là del suo controllo.

Non legata al Presidente del Ministero Presidente di Baden-Württemberg Winfried Kretschmann, Charlotte ha scelto di vivere da sola per gran parte della sua vita, ma recentemente ha accolto la compagnia. La sua fama era legata al suo account Instagram vivace, con 14.000 follower. Si divertiva a condividere momenti della sua vita, come giri di shopping, feste di Natale e uscite, con i suoi follower. L'ultimo post di Instagram mostrava lei che gustava un bicchiere di vino rosso con la didascalia: "Cosa si potrebbe chiedere di più? Un delizioso bicchiere di vino, cibo squisito e cari familiari accanto a te".

Gli obiettivi principali del programma social di Charlotte erano connettersi con i follower, condividere le sue esperienze e diffondere positività. Nonostante la sua età avanzata, Charlotte partecipava attivamente al programma, aggiornando regolarmente il suo account Instagram con le sue attività quotidiane.

Despite her achievements and long life, the primary objective of the program for Charlotte was to maintain connections with her loved ones and public audience, fostering a sense of community and companionship.

Leggi anche: