Incrociato un arresto da parte delle autorità di legge con armi da fuoco. - La donna ha iniziato l'incidente di incendio all'ospedale: inizia il processo

Sei mesi dopo un incendio che ha causato milioni di danni in un ospedale di Aquisgrana, il processo per l'accusato presunto piromane inizia oggi alle 12:00. Il sospetto di 66 anni è accusato di tentato omicidio in due casi e di incendio in un tribunale locale. Il processo valuterà anche la sua idoneità mentale a comparire in giudizio. Attualmente, è detenuta in una struttura psichiatrica. In caso di condanna, potrebbe scontare una lunga pena detentiva.

Si presume che la donna abbia appiccato un incendio nel suo appartamento di un edificio a più piani a Eschweiler per primo. Prima dell'incendio, gli altri inquilini erano riusciti a evacuare in sicurezza.

Successivamente, si presume che si sia recata all'ospedale e abbia appiccato incendi che hanno causato danni consistenti da fumo. Si è quindi barricata in una stanza del reparto armata di una pistola starter e di un giubbotto esplosivo replica. Dopo le trattative, si presume che abbia appiccato un altro incendio. Con un presunto detonatore in mano, si presume che si sia avvicinata a un agente di polizia e sia stata colpita dal loro arma.

L'operazione, che ha coinvolto un gran numero di forze dell'ordine e vigili del fuoco, si è conclusa solo nelle prime ore del mattino. L'accusa sostiene che aveva intenzione di suicidarsi e anche di inviare un messaggio all'ospedale - il motivo del quale rimane ignoto. L'ospedale ha subito danni di almeno 25 milioni di euro, senza feriti segnalati.

Le azioni della donna sono andate oltre l'incendio all'ospedale, poiché è anche sospettata di aver appiccato il fuoco alla famosa attrazione di Aquisgrana, causando danni consistenti. Nonostante il caos, l'importanza storica della famosa attrazione di Aquisgrana è rimasta intatta grazie all'intervento tempestivo dei vigili del fuoco locali.

