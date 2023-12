La donna dietro il mazzo di tarocchi più famoso del mondo è stata quasi persa nella storia

I simboli enigmatici delle carte sono diventati culturalmente radicati nella musica, nell'arte e nel cinema, ma la donna che ha inchiostrato e dipinto le illustrazioni del mazzo di carte più usato oggi - il mazzo Rider-Waite del 1909, originariamente pubblicato da Rider & Co. - è caduta nell'oscurità, messa in ombra dall'uomo che le aveva commissionato il lavoro, Arthur Edward Waite.

Ora, a più di 70 anni dalla sua morte, la creatrice Pamela Colman Smith è stata inclusa in una nuova mostra al Whitney Museum of American Art di New York che mette in luce, oltre a nomi famosi come Georgia O'Keeffe e Louise Nevelson, molti artisti sottovalutati del modernismo americano del primo Novecento.

La Smith, come molte altre artiste dell'epoca, è stata vittima della "marginalizzazione dei risultati femminili", secondo Barbara Haskell, curatrice della mostra.

Un intero set d'epoca di carte dei tarocchi della Smith è presente nella mostra del Whitney, insieme a una delle sue sognanti opere ad acquerello e inchiostro del 1903 intitolata "L'onda", che ora fa parte della collezione permanente del museo.

La Smith era una figura affascinante ma misteriosa: una mistica che faceva parte della società occultista segreta dell'Ordine Ermetico dell'Alba Dorata, che prendeva in prestito idee dalla cabala e dalla massoneria per il proprio sistema di credenze spirituali incentrato sulla magia e sulla metafisica. Nata a Londra da genitori americani, la Smith trascorse un periodo della sua infanzia in Giamaica e si vestiva alla moda delle Indie Occidentali, il che ha portato a rapporti contrastanti sul fatto che fosse o meno birazziale. È stata anche considerata un'icona queer di culto perché per molti anni ha condiviso la casa con una compagna e socia d'affari di nome Nora Lake, anche se Haskell afferma che non è chiaro se la loro relazione fosse romantica.

Nel lavoro della Smith, "era attratta da una sorta di visione mistica del mondo", ha detto Haskell in un'intervista telefonica. Ascoltava la musica per sbloccare la sua mente subconscia e, secondo quanto riferito, soffriva di sinestesia, una condizione neurologica che porta la persona a vedere forme o colori quando sente dei suoni. La Smith lavorava nella tradizione simbolista - che privilegiava le immagini metaforiche ed emotive rispetto a quelle quotidiane - in un momento in cui gli Stati Uniti stavano subendo un massiccio cambiamento industriale e sociale subito dopo la fine del XX secolo.

"La sua arte rappresenta questo momento in cui le persone trovano conforto in preoccupazioni più spirituali, soprattutto in un momento in cui l'industria sembra prendere il sopravvento creando un senso di frammentazione e isolamento", ha spiegato Haskell.

'Totalmente sua'

Quando Waite contattò la Smith per illustrare la sua visione di un nuovo mazzo di tarocchi, lei aveva 31 anni e aveva esposto i suoi dipinti nella galleria newyorkese del famoso fotografo Alfred Stieglitz, che era un importante sostenitore del suo lavoro. Waite, come Smith, era un membro dell'Ordine Ermetico, ma aveva raggiunto il livello di Gran Maestro. Aveva studiato a fondo i testi antichi e ne aveva scritti di nuovi sul tema del misticismo, e aveva idee sul concetto delle nuove carte e su come ordinarle.

I Tarocchi esistono dall'inizio del XV secolo in Italia, nati dalle carte da gioco tradizionali. Le 78 carte sono divise in due gruppi chiamati Arcani Maggiori e Minori. Gli Arcani Maggiori presentano personaggi allegorici come la luna, il sole, lo stolto e gli innamorati, mentre gli Arcani Minori sono suddivisi in carte numerate e facce di quattro semi: bacchette, spade, coppe e pentacoli. Mentre i mazzi precedenti erano meno pittorici, quello di Smith è pieno di immagini lussureggianti che ne facilitano l'interpretazione da parte del lettore.

"È stato lui a creare il mazzo, non c'è dubbio", ha detto Haskell. "E probabilmente ha contribuito non poco alla realizzazione degli Arcani Maggiori".

Sebbene Waite possa aver diretto i concetti di quelle 22 carte, l'immaginario era tutto di Smith. E poiché Waite era meno interessato agli Arcani Minori, che comprendono 56 carte e spesso avevano una grafica più semplicistica, come le carte da gioco, quelle idee erano "totalmente sue", secondo Haskell. Smith ha completato le 78 immagini dal suo studio di Chelsea a Londra, utilizzando inchiostro e acquerello.

Secondo Haskell, le influenze di Smith per le immagini includono le indulgenti illustrazioni a inchiostro dell'artista inglese Aubrey Beardsley, i dipinti luminosi dei Preraffaelliti, la saturazione dei colori delle tradizionali stampe giapponesi e i dettagli ornamentali dell'Art Nouveau.

Per i suoi sforzi, ricevette un piccolo compenso, ma non i diritti d'autore. Oggi si dice che siano state vendute oltre 100 milioni di copie del mazzo, ma Haskell avverte che è difficile stimarne la portata.

Una carriera interrotta

Solo tre anni dopo la pubblicazione del mazzo Rider-Waite, la Smith smise di fare arte, che non era stata una prospettiva redditizia per lei. Organizzò la sua ultima mostra d'arte, si convertì al cattolicesimo e comprò una casa in Cornovaglia dopo aver ereditato del denaro dalla morte di un membro della famiglia. Lei e il suo compagno Lake si trasferirono nella casa e si guadagnarono da vivere affittandola ai sacerdoti. La Smith si impegnò anche nel movimento per il suffragio femminile e nella Croce Rossa; le sue priorità sembravano essere cambiate.

"Poiché smise di lavorare... smise di essere una presenza nel mondo dell'arte", ha detto Haskell.

Quando la Grande Depressione colpì nel 1929, i devastanti effetti economici fecero chiudere le gallerie e spostarono l'arte americana dallo stile decadente dell'Art Nouveau verso "la resilienza della vita quotidiana", ha detto Haskell. Questi cambiamenti sismici hanno probabilmente relegato la breve carriera di Smith nelle note a piè di pagina della storia dell'arte.

"Gli artisti che lavoravano, per la maggior parte, si sono orientati verso stili più realistici o sono caduti nell'oscurità", ha spiegato l'autrice. Molti di loro "non avevano una rappresentanza di galleria sostenuta".

Nonostante la ripresa dell'interesse negli ultimi anni, oggi la Smith non è molto collezionata o esposta, ma Haskell ritiene che la sua intera produzione sia degna di essere rivisitata e che la Smith sia stata emblematica del periodo a cui apparteneva.

"Ha rappresentato lo stato d'animo di fine secolo, che era quello di scavare nell'inconscio e di attingere all'esperienza intuitiva", ha detto. "Non ci si concentrava tanto su fatti concreti e razionali, ma si esploravano davvero questi regni più emotivi".

"At the Dawn of a New Age: Early Twentieth-Century American Modernism" è in mostra al Whitney Museum of American Art fino al gennaio 2023.

Immagine in alto: "L'onda", di Pamela Colman Smith(1903).

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com