La donna che ha lanciato insulti razzisti contro uno studente nero dell'Università del Kentucky si è dichiarata colpevole dopo una mediazione.

Sophia Rosing ha ammesso la sua colpevolezza in tribunale per quattro capi di aggressione di quarto grado, un capo di comportamento disordinato e uno di ubriachezza, come ha dichiarato il suo avvocato, Fred Peters. In precedenza era stata anche accusata di aggressione di terzo grado nei confronti di un agente di polizia o di un ufficiale di libertà vigilata, ma tale accusa è stata ritirata come parte dell'accordo di patteggiamento, secondo Peters.

Il suo avvocato ha detto a CNN che durante la mediazione di lunedì "le persone hanno avuto la possibilità di scusarsi e di esprimere i loro sentimenti di persona".

Kylah Spring, la studentessa nera dell'Università del Kentucky che aveva subito l'aggressione e gli insulti razziali da parte di Rosing, ha dichiarato a CNN affiliate WLEX: "Le ho detto che non aveva spezzato il mio spirito".

"Era una delle cose che avevo detto la prima volta che avevo parlato di ciò che era successo, e questo è ancora vero oggi. Ho detto che lei non avrebbe spezzato il mio spirito, e sono felice di poter dire che non l'ha fatto, e ho avuto la possibilità di dirglielo in faccia, e questo è stato molto importante per me e per il mio processo di guarigione", ha dichiarato Spring, che stava lavorando alla reception di una residenza universitaria quando è avvenuto l'episodio.

La procuratrice distrettuale di Fayette, Kimberly Baird, ha dichiarato a CNN di aver raccomandato una pena detentiva massima di 12 mesi per le accuse di aggressione, da scontare contemporaneamente; nonché 100 ore di servizio alla comunità; e una multa di $25.

Baird ha dichiarato di essere stata in contatto con l'Università del Kentucky per organizzare un annuncio pubblico di Rosing sui pericoli dell'alcol, che Kylah Spring aveva suggerito ai pubblici ministeri quando avevano chiesto idee per la sentenza.

La sentenza di Rosing è prevista per il 17 ottobre 2024 alle 13:00, secondo i registri del tribunale.

Un video dell'episodio è diventato virale. Come CNN ha riferito in precedenza, Rosing - che non è più studentessa dell'università - è stata inizialmente sospesa a tempo indeterminato, ma è stata successivamente bandita permanentemente dal campus, secondo gli ufficiali dell'università.

CNN's Tanika Grey ha contribuito a questo servizio.

