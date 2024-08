La domanda sta turbando molto Sam Neill.

In un'intervista commovente, l'attore Sam Neill, noto per il suo ruolo in "Jurassic Park", si è trovato emotivamente coinvolto nel rispondere alle domande di intervistatori autistici nel programma australiano "The Assembly". Quando gli è stato chiesto quale fosse la "migliore lezione" imparata dai suoi genitori, gli si sono riempiti gli occhi di lacrime.

Il 76enne, che attualmente lotta contro il cancro del sangue, ha espresso la sua sorpresa per l'impatto della domanda. "Cavolo, questa è una domanda molto coinvolgente", ha ammesso, lottando contro le lacrime. "Non so perché mi abbia colpito così, ma l'ha fatto". Neill sembrava visibilmente turbato dalle sue emozioni.

Ha poi condiviso che i suoi genitori, che hanno vissuto la Grande Depressione e la Prima Guerra Mondiale, erano persone resilienti. Sua madre, che aveva perso il padre nella Prima Guerra Mondiale, lo ha allevato insieme ai suoi fratelli con una forza stoica.

"Credo di stare avendo una crisi"

L'attore ha ricordato un momento del suo periodo scolastico in cui era più concentrato sul teatro e sulla ricerca di una fidanzata che sui libri. Con gli esami in vista, ha avuto una crisi e si è confidato con sua madre.

"Io praticamente le ho detto 'Sto avendo una crisi e ho gli esami alle porte e non so cosa fare'", ha ricordato Neill con una risata. "Lei mi ha solo guardato e ha detto: 'Beh, dovrai rimetterti in sesto, non è vero?'"

Secondo Neill, questa è stata la lezione più preziosa che ha imparato da lei. "Non è una lezione piacevole, ma è una lezione potente", ha detto. "A volte, devi solo rimetterti in sesto".

Nato nel 1947 nell'Irlanda del Nord, Sam Neill è figlio di una famiglia militare. Suo padre, Dermot, era un ufficiale dell'esercito, e sua madre, Priscilla, era inglese. La famiglia si trasferì in Nuova Zelanda nel 1954.

Durante l'intervista, Neill ha anche parlato della sua lotta contro il cancro del sangue e della "brutale" chemioterapia. Ha rivelato la sua diagnosi nel suo memoir in marzo 2023 e ha scherzato sul cambiare il suo trattamento per evitare di sembrare un "pollice pelato".

Neill ha concluso l'intervista condividendo che il suo cancro è attualmente in remissione, ma dovrà sottoporsi a chemioterapia mensile per un periodo di tempo indefinito.

After his emotional interview, Neill found solace in New Zealand's serene landscapes, often citing the country as a source of comfort and inspiration in his journey with cancer.

