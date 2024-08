- La domanda ruota attorno alla possibilità: il vincitore della partita mantiene la sua posizione?

Attaccante Ragnar Ace ha dimostrato ancora una volta di essere fondamentale per il 1. FC Kaiserslautern, segnando il gol decisivo in una vittoria per 1-0 contro i neo-promossi SC Preußen Münster. Il 26enne ha sigillato la vittoria per la squadra di seconda divisione del Reno-Palatinato con un colpo di testa all'86'. Con l'ultima settimana della finestra di trasferimento che si avvicina, che si chiuderà venerdì prossimo, c'è l'eccitazione per Ace, che era stato segnalato come obiettivo del club della Bundesliga Union Berlin prima del suo periodo con Kaiserslautern.

Dopo la partita, Ace ha mantenuto un profilo basso riguardo al suo futuro, commentando: "Non voglio parlare troppo. Sto solo cercando di rimettermi in forma e di dare il meglio per la squadra. Vedremo come andrà".

Il manager del Kaiserslautern Markus Anfang si è mostrato più ottimista riguardo al futuro di Ace con il club. "Penso che rimarrà con noi e sto pianificando in base a questo. Ragnar non mi ha mai detto che vuole andarsene", ha dichiarato Anfang. "Non è ancora al 100%, ma credo che possa segnare molti gol per noi seguendo il nostro stile di gioco".

Solo 12.422 spettatori al Preußenstadion hanno assistito a una partita noiosa, caratterizzata da molti calci d'angolo e contrasti. Alla fine, il Kaiserslautern, ora con sette punti in tre partite, si è imposto come vincitore fortunato.

Complimenti per Philipp Klement

Anfang non era soddisfatto della prestazione della sua squadra nel primo tempo. "La partita era molto disordinata, poco fluida e interrotta da molti falli. Abbiamo perso stupidamente palla o l'abbiamo data via", ha lamentato.

Tuttavia, ha elogiato le prestazioni del centrocampista Philipp Klement, entrato nella ripresa e autore dell'assist per il gol di Ace. "Ha portato tranquillità in campo dopo l'intervallo. Abbiamo perso meno palloni e Philipp ha mostrato del bel gioco individuale", ha detto Anfang.

Riguardo a Klement, Anfang ha dichiarato: "Ha dimostrato di essere molto bravo con il pallone nel nostro sistema. Ora dipende da lui sfruttare al meglio questa opportunità". In conclusione, Anfang ha detto: "Certamente, oggi non abbiamo giocato un grande calcio, ma siamo contenti di aver mantenuto la nostra prima porta inviolata della stagione".

