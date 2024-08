- La domanda di riabilitazione è in aumento nel settore dell'assicurazione pensione.

Aumento della Richiesta di Riabilitazione nel Palatinato Renano: Assicurazione Pensioni Tedesca

L'Associazione Tedesca delle Assicurazioni Pensionistiche ha segnalato un aumento delle richieste di riabilitazione nella regione del Palatinato Renano, secondo i loro dati. Si è assistito a un aumento del 10% nel numero di richieste di riabilitazione rispetto all'anno precedente, raggiungendo quota 56.820. Tale cifra rappresenta anche un aumento del 2.9% rispetto all'anno pre-pandemico del 2019.

Hans-Georg Arnold, portavoce della DRV del Palatinato Renano, ha fornito queste informazioni in un'intervista all'Agenzia Teutonica di Stampa a Magonza, sottolineando che il calo economico causato dalla pandemia non solo si è ripreso ma suggerisce anche che i dipendenti si stanno preparando per carriere più lunghe, carenze di personale e dinamiche del mercato del lavoro in evoluzione.

Tuttavia, si è assistito a un'inversione di tendenza insolita nella riabilitazione post-COVID, con i casi che sono drasticamente diminuiti a 325, dopo aver registrato aumenti significativi tra il 2020 e il 2022.

I Baby Boomer Richiedono Riabilitazione nella Mezza Età

Le richieste per la riabilitazione medica sono aumentate del 5.4% raggiungendo quota 42.373, mentre le domande per i servizi di partecipazione al lavoro sono aumentate significativamente del 27.5% raggiungendo quota 14.447. Arnold ha riassunto la situazione evidenziando che, mentre i baby boomer si avvicinano alla pensione, non solo invecchiano ma spesso richiedono anche la riabilitazione nella loro età avanzata.

Le condizioni ortopediche e psicologiche sono le più comuni per la riabilitazione medica. I servizi di riabilitazione per le malattie psicologiche hanno registrato un aumento del 16% negli ultimi dieci anni.

L'età media dei pazienti in riabilitazione era di 51,6 anni per le donne e di 52,8 anni per gli uomini nell'anno precedente. I pazienti oncologici sono stati il gruppo più anziano, con un'età media di circa 62 anni, mentre quelli di cardiologia erano leggermente sopra i 55 anni. I pazienti con disturbi da dipendenza erano i più giovani, con un'età media di circa 43 anni.

Arnold ha rivelato che, a partire dal luglio 2023, i cittadini assicurati possono specificare la clinica preferita durante la presentazione della domanda di riabilitazione. Due terzi della popolazione ha utilizzato questa opzione, con cliniche DRV situate a Bad Salzig, Bad Kreuznach, Bruchweiler e Eußerthal (nella regione vinicola del sud).

Si è assistito a un aumento delle richieste di riabilitazione per i bambini dopo un calo nel 2022. In totale, 1.376 bambini hanno presentato domanda di riabilitazione, di cui 1.002 hanno ricevuto l'approvazione.

