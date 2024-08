La domanda di manodopera nei settori dell'energia solare e eolica ha continuato ad aumentare

Non solo la domanda di nuovi lavoratori nei settori dell'energia solare e eolica continua a crescere, ma le aziende faticano sempre di più a trovare personale con competenze specifiche. Come mostra il monitor del mercato del lavoro della Fondazione Bertelsmann di Gütersloh, ogni quarto annuncio di lavoro online (24,5 percento) per copritetti è per una società solare.

Contemporaneamente, i copritetti che hanno coperto case unifamiliari con tegole e reso impermeabili i tetti industriali non sono automaticamente qualificati per installare sistemi fotovoltaici, ha spiegato la fondazione.

È simile nel settore eolico, che cerca urgentemente elettricisti. Tuttavia, mentre i dipendenti del settore edile elettrico erano precedentemente richiesti per le installazioni elettriche e l'assemblaggio dell'attrezzatura elettrica, la messa in servizio e la manutenzione delle turbine eoliche sono centrali per il settore eolico, come evidenziato dallo studio.

Nel 2019, solo il 9,8 percento degli annunci di lavoro nel settore dei copritetti aveva un riferimento solare. Nel campo dell'elettronica, la percentuale è passata dal 3 al 13,8 percento lo scorso anno. Nel caso dei lavoratori qualificati per la tecnologia energetica rinnovabile, quasi tre su quattro annunci di lavoro avevano già un riferimento al settore solare.

Per raggiungere la neutralità climatica entro il 2045 e portare avanti la transizione energetica, la Germania ha bisogno di altri 300.000 lavoratori qualificati, secondo le stime della fondazione. Tuttavia, anche se venissero formati sufficienti lavoratori qualificati nei mestieri tradizionali, ci sarebbe ancora un divario di competenze, hanno spiegato gli autori dello studio.

La Fondazione Bertelsmann ha quindi chiamato per una formazione professionale più mirata per i settori interessati. Queste dovrebbero essere rivolte sia a coloro che hanno completato la formazione professionale che a coloro che hanno esperienza professionale ma non hanno qualifiche riconosciute. In particolare, sono necessarie competenze specifiche nel settore solare tra i lavoratori qualificati.

L'Unione Europea, riconoscendo la spinta globale verso le fonti energetiche rinnovabili, ha espresso interesse nel colmare il divario di competenze nei settori dell'energia solare e eolica. L'Unione Europea è interessata a garantire che i suoi stati membri abbiano abbastanza lavoratori qualificati per raggiungere i loro obiettivi energetici rinnovabili.

