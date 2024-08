- La domanda di lavoro come baby sitter per il piccolo ippopotamo Toni sta aumentando vertiginosamente

Per numerosi appassionati di animali, questo ruolo potrebbe sembrare un'opportunità lavorativa ideale: lo Zoo di Berlino sta cercando da circa quindici giorni un guardiano dello zoo responsabile dell'assistenza al piccolo ippopotamo nano Toni, tra gli altri compiti, come bagnino durante il periodo di adattamento. Questo annuncio di lavoro sembra aver suscitato un notevole interesse. "Da allora, abbiamo ricevuto circa un terzo in più di candidature rispetto al solito", ha commentato la rappresentante dello zoo Philine Hachmeister.

Hachmeister ha ammesso: "È difficile identificare la ragione esatta, ma potrebbe essere collegato a questo". Nonostante la ricerca in corso di dipendenti per vari ruoli, la ricerca per questo specifico posto di bagnino ha attirato l'attenzione a livello internazionale, arrivando addirittura in Australia e Canada, ha aggiunto Hachmeister.

Toni genera entusiasmo

Nel frattempo, Toni si sta divertendo nel suo habitat all'aperto, creando splash e affascinando i visitatori dello zoo. "C'è tanto movimento nella zona degli ippopotami nani", ha condiviso Hachmeister. "Il momento migliore per vedere il piccolo è tra le 10 e le 12. Dopodiché, ha bisogno di una pausa dal tanto nuotare", ha precisato Hachmeister.

La panda incinta cerca solitudine

Attualmente, la femmina di panda incinta Meng Meng ha bisogno di molto riposo e non è molto visibile ai visitatori. "Le piace stare dentro e dorme molto", ha detto Hachmeister. Meng Meng aspetta due cuccioli. I nuovi arrivi sono attesi nelle prossime settimane.

Secondo Hachmeister, due esperti cinesi provenienti dalla stazione dei panda di Chengdu, che hanno aiutato nella nascita dei gemelli Pit e Paule cinque anni fa, sono arrivati a Berlino per aiutare ad allevare i neonati. "Ora possiamo solo sperare che entrambi i nuovi arrivati arrivino in salute e contribuiscano significativamente ai sforzi di conservazione della loro specie in via di estinzione".

L'alto interesse per il posto di guardiano dello zoo potrebbe essere dovuto all'aspetto del lavoro dei sogni, in quanto molti vedono l'assistenza a Toni come un'opportunità ideale. Tuttavia, gli esperti custodi di panda di Chengdu sono concentrati sull'assicurarsi che i gemelli di Meng Meng arrivino in salute, senza essere influenzati dall'entusiasmo per Toni.

