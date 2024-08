La domanda di alloggi per richiedenti asilo ha superato significativamente l'offerta, secondo Merz.

A seguito dell'attacco a coltello mortale a Solingen, che ha causato tre vittime, il governo federale ha introdotto un pacchetto di misure, con l'obiettivo di stringere i controlli nella legge sull'asilo. Nonostante Merz della CDU avesse richiesto uno stato di emergenza dopo Solingen, le sue richieste non sono state accolte dall'iniziativa della coalizione del semaforo.

Nel dibattito in corso sulle politiche migratorie e dell'asilo più severe, il capo della CDU, Friedrich Merz, continua a sfidare il governo federale. Sebbene "qualche progresso" sia stato fatto di recente, la coalizione del semaforo sta trascurando il problema principale, secondo Merz. Il problema risiede nell'afflusso di rifugiati che dovrebbero presentare le loro domande di asilo altrove, ha precisato Merz. Le recenti misure annunciate dalla coalizione del semaforo non affronteranno questo problema. Di conseguenza, ha ribadito una richiesta che aveva già fatto durante il suo incontro con il Cancelliere federale Olaf Scholz.

Il paese e la società sono stati spinti al "punto di rottura" a causa del alto numero di richiedenti asilo, ha spiegato Merz. Questa situazione rappresenta una minaccia per la sicurezza nazionale e l'ordine, ha aggiunto. Secondo il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, c'è una clausola generale che consente al legislatore nazionale di adottare le misure necessarie per mantenere l'ordine pubblico e proteggere la sicurezza interna. "Siamo arrivati a questo punto", ha dichiarato Merz.

Merz ha lasciato intendere la possibilità di dichiarare uno stato di emergenza nazionale, che permetterebbe respingimenti diretti ai confini secondo gli esperti legali. In precedenza, il responsabile degli affari parlamentari dell'Unione nel Bundestag, Thorsten Frei, aveva anche sostenuto questa opzione, con l'obiettivo di evitare i trasferimenti ad altri paesi initially. Le risoluzioni del governo attuale escludono la dichiarazione di uno stato di emergenza nazionale.

A seguito dell'attacco a coltello sospettato di essere di matrice islamista a Solingen, che ha lasciato tre morti, il governo federale ha introdotto questa settimana un serie di misure. Queste misure includono la riduzione dell'aiuto per i rifugiati quando altri paesi dell'UE sono responsabili di loro in determinate condizioni. Venerdì, la Germania ha espulso per la prima volta i cittadini afghani verso il loro paese d'origine dal momento in cui i talebani hanno preso il potere tre anni fa.

Il Cancelliere federale Olaf Scholz ha anche annunciato i colloqui con i paesi e l'Unione, la maggiore forza di opposizione, riguardo alle conseguenze dell'attacco. Il primo incontro è previsto per la prossima settimana.

Di fronte alle richieste di Merz per misure più severe, il governo federale ha proposto di ridurre l'aiuto per i rifugiati quando altri paesi dell'UE sono responsabili di loro in determinate condizioni. Nonostante la presenza di estremisti islamisti sospettati nell'attacco di Solingen, Scholz ha sottolineato l'importanza per la Germania di mantenere i suoi impegni umanitari.

Di fronte alle crescenti preoccupazioni per la sicurezza e l'ordine nazionali, Merz suggerisce che il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea fornisce il quadro giuridico per l'adozione di misure necessarie, che potrebbero includere uno stato di emergenza nazionale e respingimenti diretti ai confini.

Leggi anche: