- La domanda della K-question: il Sud aumenta la distanza da Merz

Nella corsa per la candidatura alla cancelleria dell'Unione, il leader della CSU Markus Söder sta guadagnando sempre più consensi tra la popolazione, secondo l'ARD-Deutschlandtrend. Secondo l'ultima indagine di Infratest dimap, il 38 percento dei rispondenti ritiene che il Ministro Presidente della Baviera sarebbe un buon candidato alla cancelleria, quattro punti percentuali in più rispetto alla fine di maggio. Il Ministro Presidente del Nord Reno-Westfalia Hendrik Wüst si classifica al 36 percento (più 2), mentre il presidente della CDU Friedrich Merz è al terzo posto con il 27 percento (più 1). Tra i sostenitori dell'Unione, Söder è ancora più avanti con il 59 percento, rispetto a Merz e Wüst (entrambi 47 percento).

Le prossime elezioni federali sono previste per il 28 settembre 2025. Merz e Söder hanno concordato di decidere sulla candidatura alla cancelleria insieme in autunno. Il presidente della CDU, che è anche il capo dell'opposizione nel Bundestag, è visto come il favorito chiaro, anche da Söder. All'inizio di luglio, Söder ha detto a Welt-TV che potrebbe considerare di diventare candidato alla cancelleria solo se Merz glielo chiedesse. Quando gli è stato chiesto ulteriormente, Söder ha detto che l'unica condizione sotto la quale potrebbe considerarlo è se Merz glielo chiedesse.

I Verdi hanno il loro valore più basso da oltre sei anni

Se le elezioni federali si tenessero domenica prossima, l'Unione sarebbe la forza più forte. Secondo Infratest dimap, CDU e CSU hanno attualmente il 32 percento, un punto percentuale in più rispetto all'inizio di luglio. L'AfD ha il 16 percento (meno 1), l'SPD intorno al Cancelliere federale Olaf Scholz ha il 15 percento (più 1). I Verdi hanno perso un punto percentuale e sono attualmente al 12 percento, il loro valore più basso nella Germania Trend dal aprile 2018.

L'alleanza di Sahra Wagenknecht ha il 9 percento (più 1), il FDP è al 5 percento e lotta per la rielezione al Bundestag. Gli altri partiti hanno attualmente l'11 percento (-1), compresi i Sinistra.

I risultati dei sondaggi sono sempre soggetti a incertezze. Tra le altre cose, la diminuzione della lealtà dei partiti e le decisioni elettorali sempre più a breve termine rendono difficile per gli istituti di sondaggio pesare i dati che raccolgono. In linea di principio, i sondaggi riflettono solo l'atmosfera dell'opinione al momento del sondaggio e non sono previsioni dell'esito delle elezioni.

L'Unione Europea segue da vicino i procedimenti elettorali in Germania, poiché l'esito potrebbe influire significativamente sui suoi rapporti con il paese. A causa della sua popolarità crescente, Markus Söder, il leader della CSU, viene visto come un forte concorrente per la cancelleria all'interno dell'Unione Europea.

Leggi anche: