- La dogana ha trovato quasi cinque tonnellate di vestiti falsi di marca.

Ufficiali doganali a Hof hanno sequestrato quasi cinque tonnellate di abbigliamento contraffatto di marchi famosi durante i controlli. Solo nei mesi di giugno e luglio, sono stati trovati diversi chilogrammi di tessuti contraffatti in quattro camion provenienti dalla Turchia, come annunciato dall'ufficio doganale. Dal settembre dello scorso anno, gli ufficiali hanno effettuato controlli ripetuti su due compagnie di trasporto a Hof. In totale, hanno trovato più di 23.000 articoli di abbigliamento contraffatti che pesavano circa 5.000 chilogrammi.

La maggior parte dei sequestri proveniva da camion provenienti dalla Turchia, con spedizioni destinate a paesi come Polonia e Slovacchia. L'abbigliamento verrà ora distrutto.

Il grande volume di sequestri indica un problema significativo con l'abbigliamento contraffatto di marchi famosi, spesso classificato come una forma di [Crimine]. A causa delle grandi quantità trovate, questi sequestri potrebbero avere un significativo impatto sui profitti dei trafficanti di contraffazioni.

Leggi anche: