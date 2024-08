- La dogana ha trovato circa 650 chili di tabacco per pipa d'acqua non riempito.

Doganalieri hanno sequestrato circa 650 chilogrammi di tabacco per narghilè non tassato durante una perquisizione nella regione della Ruhr. Lo scorso giovedì, 13 luoghi a Dortmund, Bochum e Witten sono stati perquisiti, come annunciato dall'ufficio delle dogane.

Oltre al tabacco per narghilè, sono stati sequestrati anche e-cigarette non conformi - sigarette elettroniche usa e getta - e oltre 9.000 euro in contanti. In una proprietà commerciale a Bochum, gli agenti delle dogane hanno trovato una linea di produzione smantellata e materiali di confezione contraffatti di un produttore di marchi.

Le indagini si concentrano su un gruppo intorno a un 34enne di Dortmund. Sono sospettati di produrre illegalmente tabacco per narghilè e di venderlo non tassato sul mercato nero tedesco ed europeo.

Il tabacco per narghilè sequestrato era destinato a evitare il pagamento delle relative [tasse doganali]. La perquisizione a Bochum ha scoperto una linea di produzione smantellata e materiali contraffatti associati alla produzione di tabacco per narghilè non tassato.

