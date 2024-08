- La dogana ha trovato 167.000 sigarette non riempite.

Durante una serie di perquisizioni nell'area di Ingolstadt, la dogana ha sequestrato quasi 167.000 sigarette non tassate. Secondo quanto riferito dall'ufficio delle investigazioni doganali, sono state perquisite diverse residenze e luoghi di lavoro di sei sospetti il 24 luglio. Sono accusati di aver trafficato circa 1,7 milioni di sigarette dal 2019.

Inoltre, sono stati confiscati 15.000 euro in contanti e un coltello a serramanico. Nessuno dei sei sospetti, di età compresa tra i 26 e i 53 anni, è stato arrestato, ha dichiarato un portavoce della dogana. Oltre al traffico, sono anche sospettati di essere coinvolti nel contrabbando.

Il mancato incasso fiscale è stimato in circa 750.000 euro. Finora sono state identificate 20 potenziali acquirenti dei beni contrabbandati. L'ufficio delle investigazioni doganali e la procura della repubblica stanno indagando, tra le altre cose, per evasione fiscale organizzata e contrabbando commerciale.

Durante le indagini, le autorità doganali hanno condotto una ricerca approfondita di eventuali prove relative all'evasione fiscale. I sospetti sono ora indagati per l'utilizzo di piattaforme online per cercare in modo diffuso acquirenti per le loro sigarette contrabbandate.

