La dogana americana smaschera le angurie contraffatte che servono da maschera per il traffico di metanfetamine.

Al confine tra il Messico e San Diego, USA, gli ufficiali della CBP hanno scoperto un autocarro pieno di angurie che fungevano da facciata per un traffico di metanfetamina da milioni di dollari.

Gli ufficiali della U.S. Customs and Border Protection (CBP) al punto di ingresso di Otay Mesa a San Diego, California, hanno intercettato metanfetamine nascoste in un carico di angurie, come riferito dall'agenzia. Lo scorso venerdì, i CBP hanno sospettato di un autista di 29 anni che cercava di portare un carico di angurie dal Messico negli Stati Uniti e hanno ordinato di procedere a un controllo secondario.

Durante lo scarico del camion, gli ufficiali hanno scoperto che le angurie erano false e hanno trovato 1.220 pacchetti coperti di carta, spacciati per angurie. All'interno, hanno trovato circa 2 tonnellate (4.587 libbre) di metanfetamina, valutate più di cinque milioni di dollari per strada. La CBP ha sequestrato la droga e ha consegnato l'autista di camion alle Investigazioni della Sicurezza Interna per ulteriori indagini.

Questo non è stato un caso isolato. Una settimana prima, i CBP al valico di frontiera di Otay Mesa hanno sequestrato un carico di sedano utilizzato per contrabbandare 629 libbre (circa 285 chilogrammi) di metanfetamina, con un valore di circa $755,000 per strada.

Rosa E. Hernandez, direttore del punto di ingresso di Otay Mesa, ha elogiato l'impegno dei CBP nel scoprire questi metodi di contrabbando complessi e diversificati. "Mentre le organizzazioni criminali modificano le loro strategie di contrabbando, continueremo a sviluppare metodi innovativi ed efficaci per bloccare queste sostanze pericolose e altro contrabbando dal nostro paese", ha dichiarato.

Negli ultimi mesi, le autorità di frontiera in California e Arizona hanno intensificato i loro sforzi per impedire il traffico di droga dal Messico. L'operazione Apollo, un'iniziativa congiunta tra la CBP e altre agenzie, mira a ostacolare il trasporto di fentanil e altre sostanze sintetiche negli Stati Uniti.

